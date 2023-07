Ens Uneix s’ofereix a entrar en el Govern de Mompó com a dic a la ultradreta

“En Ens Uneix creiem que la nostra presència en el Govern de la Diputació és més important que mai. Perquè el nostre treball pot ser de gran ajuda per a pobles i ciutats de les comarques valencianes, però sobretot perquè impedeix l’accés de formacions com Vox en l’executiu”. Amb aquesta afirmació, el partit de Jorge Rodríguez, que podria entrar en l’equip del nou president de la Diputació de València, Vicent Mompó (PP), es defineix a si mateix com la peça clau per a ser el dic de contenció a l’extrema dreta en l’ens provincial.

Així ho han manifestat en un comunicat enviat en el dia de hui, i després que Mompó haja oferit públicament a Natàlia Enguix, única diputada d’Ens Uneix, unir-se al seu govern com a vicepresidenta (en considerar que és un “soci necessari car”, tal com va admetre en una entrevista en la Ser), l’estructura del qual va presentar aquest dimecres. Els de la Vall d’Albaida han remés una resposta al president de la institució amb totes les condicions que posen per a entrar en el govern. A més d’una inversió de més de 15 milions per a la comarca i inversions concretes (com millorar les carreteres de Beniatjar, Atzeneta d’Albaida o Bufali), que ja van acceptar els populars durant les negociacions prèvies a la constitució de la Diputació després del 28M, demanen executar altres projectes que impliquen la Generalitat Valenciana.

“Mazón assumirà les demandes com a pròpies”

“Hem transmés al president Mompó les nostres demandes d’inversions a Ontinyent i la comarca i li hem expressat la necessitat que l’acord vaja més enllà de la Diputació de València i que incloga actuacions que són competències de la Generalitat Valenciana”, assenyalen en l’escrit fet públic hui. “Estem convençuts que el president Carlos Mazón assumirà com a pròpies aquestes inversions, tenint present que es tracta de projectes que corresponen per dret a Ontinyent”, continuen.

Així, enumeren la finalització i l’obertura del nou Hospital General, “la gestió del qual ha de continuar sent pública”; la construcció d’un nou Palau de Justícia; l’execució de desdoblament de la carretera CV-60. Així mateix, reclamen la creació d’un “clúster del tèxtil autonòmic” amb seu a Ontinyent i la “implicació directa de la Generalitat en la gestió del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana que ara està construint-se a Ontinyent amb fons públics”.

Amb tot, encara no han tancat un pacte de manera oficial. Mompó vol que Ens Uneix entre en un govern sense Vox (que és una de les línies roges que va posar Enguix), la qual cosa li donaria la majoria simple de 16 diputats per a gestionar el dia a dia i considera els de la Vall un “soci necessari car”. Els ofereix, segons Ens Uneix, una vicepresidència primera (com va demanar Natàlia Enguix) i la gestió d’algunes àrees concretes que la formació d’Ontinyent no aclareix en el comunicat. Ells, per la seua banda, han expressat al PP les seues condicions, requisits i garanties per a entrar-hi. Tot sembla indicar que la setmana que ve podria tancar-se un pacte de govern. Amb tot, Ens Uneix diu que encara ha de consultar amb la seua militància i falta que els populars de la província diguen que sí a les seues condicions.