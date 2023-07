Merino assumeix Hisenda entre ex de Cs i futuribles alts càrrecs

Ruth Merino ha assumit la cartera de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Funció Pública (a més de les atribucions de portaveu de l’executiu autonòmic) mentre entre el públic l’aplaudien excompanys de Ciutadans com a part del seu passat i aspirants a ser alts càrrecs com a acompanyants del futur immediat que s’obri en la seua entrada al Govern valencià en una àrea clau, la que tindrà les claus de la caixa de la Generalitat.

El més destacat dels futuribles, Eusebio Monzó, que podria formar part de l’estructura del departament com a secretari autonòmic, càrrec que ja coneix. “Comptaré amb un gran equip, companys excel·lents, gent que ha estat ací abans i s’ha posat a la meua disposició”, ha indicat en el seu discurs, deixant entreveure que el nucli del seu gabinet està pràcticament dissenyat; de fet, aquest divendres el primer Ple del Consell designarà les secretaries autonòmiques, el segon escaló.

També hi podria estar, encara que en un esglaó més a baix, com a director general de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), José Manuel García Duarte, que continuaria en el càrrec que ocupava amb el Botànic. Present en l’acte, Duarte podria ser un dels fitxatges de Carlos Mazón de l’anterior Consell, una situació que ha molestat en el seu partit, el PSPV, del qual és militant, tant per no haver avisat com perquè, consideren, suposa “fer-li el joc” al govern de PP i Vox.

En el seu primer discurs com a consellera, Merino ha apel·lat a la “moderació”, a ser “pràctica” i a “dialogar molt i arribar a acords perquè la incomprensió s’acabe convertint en comprensió”. Seua serà la labor de conjugar les diferents sensibilitats del Govern valencià, no només pels dos partits que el conformen, amb PP i Vox, sinó per les seues diferents àrees, cadascuna amb els seus interessos, per a elaborar els pressupostos. “Estan ja ací”, ha assenyalat.

El gran absent

No obstant això, la seua primera intervenció ha tingut un oblit ressenyable: el finançament autonòmic. La reforma del model o l’escassetat de recursos per l’actual, caducat des de 2014, ha sigut el gran absent en la seua presa de possessió, si bé, aquesta ha estat més marcada pel personal que pels reptes polítics i de gestió. Entre aquests, sens dubte, les negociacions amb el futur Govern d’Espanya i la resta d’autonomies per a canviar l’actual sistema serà un dels principals fronts del seu departament.

Prèviament, el seu predecessor, Arcadi España, ha definit la Conselleria d’Hisenda amb tres paraules: “Incomprensió, responsabilitat i passió”. “Ací tens una visió global, aquest és el cor de l’Administració”, ha assenyalat, al mateix temps que li ha demanat a Merino continuar “amb l’estil que tenia com a síndica” en Ciutadans, “continuar amb el tarannà, dir el que es pensa de manera educada”. “Que Hisenda no et canvie molt”, ha indicat España, que ha rebut el suport dels qui han sigut els seus alts càrrecs en la Conselleria.

El partit Ciutadans no només ha aparegut en la boca del ja exconseller sinó que també ho ha fet amb la presència d’excompanys de Merino en el grup parlamentari del qual va ser síndica fins que va deixar-lo el mes de gener passat. Entre el públic hi havia els exdiputats autonòmics Carlos Gracia i Tony Woodward. Aquest últim, amb la picada d’ullet a un possible desembarcament en aquest departament, per haver sigut encarregat d’Hisenda a les Corts de la seua formació i estar ja desvinculat del partit, en el qual no va anar ni en llistes. No hi era el que ha sigut el seu homòleg en el PP, Rubén Ibáñez, que apareixia com a candidat al lloc que, finalment, ha ocupat Merino.