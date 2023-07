Càritas Gandia millora l'aïllament del seu Centre d'Atenció Integral

El Centre d'Atenció Integral (CAI) per a persones sense llar Sant Francesc de Borja de Càritas Gandia ha dut a terme una millora de l'aïllament de la seua coberta i la instal·lació de plaques fotovoltaiques com a resultat de la col·laboració entre la Fundació Naturgy i l'entitat esclesiástica amb un cost de 54.000 euros. També hi ha participat l'empresa valenciana Silicon Valen, proporcionant els panells fotovoltaics.

Les millores s'emmarquen dins del Projecte de vulnerabilitat energètica de la Fundació Naturgy amb l'objectiu de fer costat a aquelles persones sense llar i persones en situació o risc d'exclusió social de col·lectius vulnerables. Aquestes accions són possibles gràcies al concert de serveis d'atenció social que té el CAI amb la Generalitat Valenciana. La instal·lació fotovoltaica, de baixa tensió per a autoconsum, s'ha pogut fer gràcies a l'aportació econòmica del Fons Solidari de Rehabilitació Energètica del qual disposa la fundació de l'empresa Naturgy i a les plaques fotovoltaiques donades per Silicon Valen, la primera empresa espanyola fabricant de mòduls fotovoltaics. Els treballs d'instal·lació els ha realitzats l'empresa ION Proyectos juntament amb Naturgy. Juan José Monfort, president de Càritas Gandia; Ester Sevilla, representant de la Fundació Naturgy; Víctor Cloquell, de Silicon Valen, i Sergio Descalzo d'ION Proyectos han visitat el CAI de Gandia per a inspeccionar els treballs realitzats.