Jornada de neteja de la platja del Port de Sagunt

La zona del pantalà del Port de Sagunt és el lloc triat per a desenvolupar una activitat de neteja de la costa saguntina. Aquesta iniciativa mediambiental, promoguda per Sanamares en col·laboració amb la regidoria de Platges de l'Ajuntament de Sagunt, està programada per a dissabte que ve, 22 de juliol, a les 19 hores, en la qual col·laboren altres entitats com Acció Ecologista Agró.

El regidor de Platges, Roberto Rovira, ha fet una crida a l'acció dirigida a tota la ciutadania i ha explicat el propòsit d'aquesta iniciativa: «És una activitat mediambiental que té fonamentalment l'objectiu de conscienciar els veïns i les veïnes sobre la cura del nostre entorn natural de costa, així com els visitants, en plena campanya estival». Protecció dunes Rovira també ha destacat la importància que tenen les dunes de les platges, tant com a ecosistema per a les espècies protegides que tenim en aquests espais naturals com per protecció davant els temporals. Finalment, el regidor de Platges ha agraït la «tasca enorme» que realitzen durant tot l'any Sanamares, Acció Ecologista Agró i la SAG. Tot aquell que vulga participar en aquesta jornada de neteja de platges pot inscriure-s'hi enviant un missatge al compte de correu sanamares2018@gmail.com. Des del Departament de Platges recomanen als i les voluntàries portar protector solar, calçat còmode i una botella d'aigua reutilitzable.