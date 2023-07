Les finals del 40 Autonòmic de raspall finalitzen dissabte al Genovés

Les categories de Primera Masculina i Segona A i B Masculina i Femenina coneixeran els seus nous campions de raspall aquest cap de setmana. La final de Primera, entre Bicorp i Gavarda, es jugarà a les 19.30 hores i serà emesa en directe pel canal de YouTube de la Federació. Aquest dijous va ser presentada la segona sèrie de finals del 40 Campionat Autonòmic de Raspall Trofeu Diputació de València 2023, que se celebren dissabte dia 22 al carrer Mestre Hernández del Genovés i que compten amb la col·laboració de l'Ajuntament i el Club de Pilota Genovés.

L'acte es va celebrar al Museu de la Pilota del Genovés i va comptar amb la presència de Pablo Vilar, alcalde del Genovés, i Susana Martínez, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana de l'Àrea de Raspall, a més de representants i jugadors dels clubs i equips que participaran en les finals. Aquest cap de setmana es jugaran les cinc últimes finals, corresponents a les categories Primera Masculina i Segona A i Segona B masculines i femenines, en les quals participaran els clubs de l'Alqueria d'Asnar, Beniparrell, Bicorp, Borbotó, Castelloner, Gavarda, la Llosa de Ranes i Meliana.

Les finals arrancaran a les 9.00 hores amb el duel de Segona B Femenina entre Justo Ballester Meliana i Alqueria d'Asnar B. A les 10.00, la partida pel títol de Segona A enfrontarà els equips de Beniparrell B i Estudi Martí Borbotó B. A les 11.00 està programada la final de Segona B Masculina amb El Dauet la Llosa de Ranes i Bicorp C com a protagonistes. Ja a la vesprada, a les 17.30, es disputarà la final de Segona A entre Ecomuseo Bicorp B i CPV Castelloner.

En la màxima categoria, Cooperativa El Progreso Bicorp i Gavarda A es retrobaran a la final dos anys després de la jugada a Càrcer el 2021, quan els de la Ribera Alta es van proclamar campions per primera vegada davant els guanyadors del títol de 2022. La partida arrancarà a les 19.30 hores i serà emesa en directe pel canal de YouTube de la Federació de Pilota Valenciana. Per a l'alcalde, Pablo Vilar, “rebre al Genovés les finals d'un campionat de raspall autonòmic és un plaer. Les de fa dues setmanes van ser tot un èxit. Jugadors i afició van gaudir de valent perquè l'adequació que hem fet del carrer dona molta continuïtat al joc i fa que les partides siguen més renyides, duren més i la competició siga més divertida. Convide els aficionats a vindre, que s'ho passaran de categoria”.

Segons Susana Martínez, vicepresidenta de l'Àrea de Raspall, “és molt important i molt emocionant un acte com aquest, i més ací al Museu de la Pilota del Genovés, un lloc tan emblemàtic. Espere que vinga molta gent a veure les finals i que gaudisquen molt, que la gent veja com es juga a pilota al carrer, com es viu”.