La presidenta de les Corts, de Vox, nega el canvi climàtic i elimina el tuit minuts després

La presidenta de les Corts, la ultradretana Llanos Massó, ha publicat un tuit aquest divendres en el qual nega el canvi climàtic i discuteix que la temperatura de la mar, que encadena rècords aquests dies i té en alerta la comunitat científica mundial, tinga relació amb l'acció humana sobre el planeta. Pocs minuts després ha eliminat el missatge de les seues xarxes socials.

Massó, segona autoritat de la Comunitat Valenciana gràcies a l'acord de govern entre el PP de Carlos Mazón i Vox, adjunta una informació en la qual es recull que la temperatura de la mar a Castelló va marcar la xifra més alta des que hi ha registres (1940) i qüestiona que guarde relació amb la major quantitat de CO₂ abocada a l'atmosfera per l'acció de l'home.

"La temperatura de la mar a Castelló és similar a la de 1940. Com tots saben, en 1940 les ciutats i les autopistes estaven plenes d'embossos", introdueix amb ironia per a afegir: "Ui! Que en aquesta època no hi havia quasi cotxes i molt menys autopistes. Bé, és igual, la culpa és del cotxe que uses per a desplaçar-te o de la furgoneta que uses per a treballar", remata donant a entendre que els cotxes i el transport rodat no contaminen.

Massó és una habitual d'aquesta mena d'afirmacions. Les seues xarxes socials estan plagades de negacionisme climàtic, de la violència masclista o consignes antiavortistes.