Sánchez torna a assegurar que no hi haurà nous peatges en 2024

El president del Govern i candidat del PSOE a les eleccions generals de diumenge, Pedro Sánchez, ha insistit que Espanya no implantarà nous peatges en autovies en 2024, i ha assegurat que aquesta possibilitat s'ha retirat de l'addenda que es negocia amb la Comissió Europea per a rebre els pròxims paquets de fons europeus.

Sánchez ha admés que es va incorporar l'opció d'establir peatges l'any 2024 en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. "També és cert que en la negociació de l'addenda que estem fent amb la Comissió Europea ja es retira aquesta possibilitat", ha puntualitzat, en referència al document que enviarà l'executiu a la Comissió per a rebre els següents desembossaments de fons europeus.

El motiu, segons ha indicat, és que "han passat coses des de 2021 --quan es va enviar aquest document a la Comissió-- a 2023", perquè Espanya ha superat la pandèmia i està patint les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. Així, ha indicat que la realitat és "dinàmica" i s'ha canviat aquesta posició. A més, ha subratllat que en el Projecte de llei de mobilitat sostenible que va redactar el Govern i que presentarà a les Corts Generals en la pròxima legislatura --en cas de guanyar les eleccions-- no s'incorpora el pagament d'autovies mitjançant peatges.

En la mateixa línia, i quan ha sigut preguntat de nou sobre si en 2024 es pagarà més per l'ús de les carreteres, Sánchez ha insistit que en l'actualitat ja s'està pagant menys perquè en aquests últims quatre anys s'han alçat més de 1.000 quilòmetres de carreteres de peatge.

Sánchez s'ha queixat de la "hipocresia" que al seu judici mostra "la dreta política i mediàtica" en aquest assumpte perquè, segons ha indicat, l'expresident del Govern Mariano Rajoy (PP) no va alçar els peatges, "sinó que els va prolongar" i, a més, el mateix Sánchez va haver de fer-se càrrec del "desastre" de les autopistes radials, segons ha retret, en què les estimacions del rescat són de més de 1.000 milions d'euros, ha apuntat. El cap de l'executiu ha sigut qüestionat sobre aquesta qüestió l'endemà que afirmara que la imposició de peatges en 2024 és una faula abocada per PP i Vox.

No obstant això, aquest mateix dijous, la Comissió Europea va corregir el Govern quan va assenyalar que el Pla de recuperació i resiliència espanyol aprovat per Brussel·les inclou el compromís d'adoptar una llei sobre mobilitat sostenible i d'introduir un mecanisme de pagament per l'ús de carreteres a partir de 2024, encara que només tres dies abans la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ho va desmentir "categòricament".