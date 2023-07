SATSE denuncia que 54 pacients esperen llit a l'Hospital General de València

El Sindicat d'Infermeria (SATSE) ha denunciat aquest divendres que, en aquests moments, hi ha 54 pacients esperant un llit lliure al Consorci Hospital General Universitari de València, 24 d'ells en Urgències i 30 en Unitat d'Hospitalització Transitòria o UHT.

Segons un comunicat del sindicat, el col·lapse habitual d'aquest hospital "es veu agreujat perquè la direcció del centre ha pres la decisió de començar a desmantellar la UHT, una sala prefabricada que va crear fa uns mesos per a acollir-hi pacients que esperaven una habitació lliure a l'hospital, i permetre alleujar, en certa manera, la falta d'espai i personal de les Urgències".

La UHT disposava de 46 llits i es va dotar de personal amb contractes per necessitats de la producció, però un descens puntual de la pressió assistencial en Urgències fa uns pocs dies ha portat la Direcció de l'Hospital General a prendre la decisió de tancar 36 llits d'aquesta unitat, deixant només 14 llits amb una infermera i dos tècnics en cures auxiliars d'infermeria.

La resta de personal d'aquesta unitat s'ha distribuït per diferents serveis de l'hospital per a reforçar l'atenció als pacients.

El tancament d'aquests llits d'UHT ha provocat que les Urgències col·lapsen, per la qual cosa s'han ampliat de nou els llits de la UHT de 14 a 30, però sense ampliar la plantilla per a assumir aquest increment de pacients, amb la qual cosa continua només una infermera i dos tècnics en cures auxiliars d'infermeria.

Des del sindicat han explicat que aquests pacients no estan en una habitació hospitalària, motiu pel qual no poden estar amb els seus familiars, ni disposen d'un bany propi, ni tenen condicions d'intimitat i no se'ls garanteix el descans adequat nocturn.

"Des de SATSE, lamentem aquesta situació que pateixen tant els treballadors com els usuaris, i esperem que la nova Conselleria de Sanitat prenga mesures per a atallar la greu situació i la deterioració crònica que pateix aquest hospital", han afirmat des del sindicat.

Calor en les transfusions

Així mateix, el sindicat ha remés un escrit a la Direcció del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana per a deixar constància que els equips mòbils del Centre de Transfusions, que cada dia recullen sang de voluntaris en un lloc diferent de la província, estan fent el seu treball en llocs on no hi ha climatització o bé aquesta es troba desbaratada, de manera que en alguns locals estan suportant temperatures de fins a 31 graus.

A conseqüència d'això, han denunciat marejos i esvaïments tant entre les persones que acudeixen a donar com entre els mateixos treballadors dels equips mòbils.

"Els usuaris han de ventar-se sense parar mentre estan tombats en les lliteres donant sang, i les infermeres, després d'un torn en aquests locals sense aire condicionat, pateixen colps de calor, maldecaps, deshidratació, palpitacions cardíaques, vertigen, etc.", han indicat, i han recordat que aquestes instal·lacions han d'estar entre 14 i 25 graus.

El Sindicat d'Infermeria ha reclamat que s'establisquen espais adequats per a fer les donacions en els quals hi haja aire condicionat perquè el procés de donació es produïsca amb totes les garanties.