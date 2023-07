El vot per correu duplica el del 28M hores abans del tancament

Correus ha xifrat en 169.700 els vots per correu admesos a la Comunitat Valenciana amb les dades actualitzades la mitjanit de divendres, que és el dia en què s'ha establit el límit (fins a les 14 hores) per al depòsit del vot per correu per a les eleccions generals del 23J. Per províncies, s'han admés 107.190 vots a València, 46.167 a Alacant i 16.343 a Castelló, detalla l'empresa postal en un comunicat.

Aquests 169.700 vots són els que ja s'han emés, és a dir, aquells que s'han entregat en Correus i que estaran diumenge en les urnes. Implica, a més, quasi duplicar el nombre de peticions del passat 28 de maig, quan va haver-hi més de 86.000 sol·licituds. No obstant això, aquestes 86.768 peticions no van tindre per què acabar en vots emesos; una cosa és fer el tràmit per a demanar-lo i una altra dur-lo a terme.

En aquest sentit, els 169.700 vots es quedarien per davall del rècord que es va marcar en les eleccions generals del 28 d'abril 2019, quan van coincidir els comicis per a Congrés i Senat amb els de la Generalitat. En aquella cita es va arribar a les 190.000 sol·licituds, encara que no es disposa de la dada de quants d'aquests vots van ser posteriorment emesos.

No obstant això, la dada facilitada per Correus per a aquestes eleccions no incloïa els últims lliuraments de divendres, dia fins al qual s'ha ampliat el termini. La Junta Electoral Central (JEC) va atendre aquest dijous la petició de Correus per a ampliar el termini per a depositar el vot per correu, de manera que els electors que quedaven per introduir la seua papereta tenen fins a aquest divendres a les 14.00 hores per a acudir a una oficina de Correus i votar.

D'aquesta manera, els vots emesos a Espanya representen ja el 93,8 % de les sol·licituds admeses, "la ràtio més alta aconseguida en eleccions generals des de 2008, el primer any amb registres estadístics homologats", segons han destacat des de Correus.

"La xifra més alta"

A l'espera de les dades definitives, aquest nombre de vots per correu representa ja "la xifra més alta de vots per correu registrada en la història de la democràcia espanyola i demostra l'èxit en la gestió del vot per correu", segons l'empresa pública.

En concret, suposa un 98 % més respecte al nombre total de vots admesos en les eleccions generals celebrades el 28 d'abril de 2019 (1.241.716) i un 81 % més que els registrats en el procés homòleg celebrat el 26 de juny de 2016 (1.357.745) que, fins ara, marcava el rècord històric en el nombre de vots per correu gestionats en els processos electorals de la democràcia espanyola.

Més a Madrid que València

No obstant això, Catalunya, Balears, Comunitat Valenciana i Múrcia són les autonomies amb menor vot per correu emés en relació amb la seua població, mentre que País Basc i Madrid assoleixen les majors cotes. Així, cal ressenyar que mentre que la població de la Comunitat de Madrid representa el 14 % del total espanyol, i la del País Basc, el 5%, el percentatge sobre del vot per correu registrat en ambdues està molt per damunt de l'esperable en funció d'aquesta primera dada: és del 24 % a Madrid i del 10 % al País Basc.

Per contra, a la Comunitat Valenciana, la seua població representa més del 10 % del total nacional, mentre que els valencians que han votat per correu representen el 6,8 % del total. El mateix ha ocorregut a Balears (amb xifres respectives de 2,5 % i 1,4 %), Catalunya o Múrcia (3,2 % i 1,9 %), autonomies amb costa que permeten que moltes persones estiuegen prop del seu lloc de votació.