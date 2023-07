Baraja necessita reforços urgents

El València va iniciar ahir el seu stage a Sankt Gallen amb només una cara nova: Pepelu. El migcampista és l’única incorporació del club a menys de tres setmanes perquè arranque la Lliga l’11 d’agost contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán. El debut s’acosta i Rubén Baraja necessita fitxatges per a afrontar amb garanties el primer partit del campionat. El Pipo va assumir, des del primer dia, les dificultats del club per a incorporar jugadors pels problemes financers i de massa salarial. El que no esperava era trobar-se aquest escenari després de quasi un mes de mercat. El tècnic està obligat a esperar i continuar treballant amb el que té ara mateix en la plantilla. No té cap altra opció.

Baraja ha aprofitat aquest stage europeu per a reunir-se amb la cúpula del club en clau fitxatges. La presència de la presidenta, Layhoon Chan; el director corporatiu, Javier Solís, i el director esportiu, Miguel Ángel Corona, en el viatge, ha servit per a informar l’entrenador de la situació actual en matèria de fitxatges. El club ha traslladat al tècnic que s’ha avançat en algunes eixides i que cada vegada queda menys per a poder incorporar jugadors. Corona ha deixat clar al Pipo que fins que no es produïsquen eixides no hi ha possibilitat de reforçar la plantilla. El full de ruta no canvia malgrat el pas dels dies: primer, donar eixida a jugadors, i, després, fitxar. No hi ha una altra fórmula possible segons el club.

Aquest argument és el que ha portat Baraja, de la mà del club, a prendre la decisió de descartar jugadors amb l’objectiu que forcen la seua eixida. El club ha secundat, des del primer moment, la decisió de l’entrenador i està convençut que l’estratègia de mercat donarà els seus fruits més prompte que tard. Aquesta és l’esperança del Pipo. Els primers partits de la pretemporada estan confirmant les mancances de l’equip del centre del camp cap avant, malgrat l’ajuda dels més joves. Els jugadors del planter han estat a l’altura contra els dos primers rivals de l’estiu, però caldria veure com ho fan en un context més exigent com pot ser el Pizjuán. Tot implica fitxar.

El València entén que ha fet una inversió important amb el fitxatge de Pepelu i l’opció de compra de Cenk Özkacar i ara és moment d’esperar i agilitzar les eixides en la mesura que siga possible. El club assegura des de Sankt Gallen que s’han produït avanços, però les negociacions van lentes, la realitat és que l’operació eixida segueix estancada i la conseqüència directa és l’embossament dels fitxatges. L’exemple més clar és el de Sergi Canós. El de Nules, fora de la gira del Brentford, espera que es resolga el seu futur i, així, complir el somni de jugar en el València. Com a Baraja, li toca esperar.

El Pipo haurà de conformar-se amb la tornada dels internacionals com a “cares noves” i armar-se de paciència perquè la venda de Yunus Musah arribe a bon port i s’agilitzen les eixides d’Edinson Cavani, Marcos André, Samu Castillejo, Eray Cömert i Uros Racic. Ells tenen la clau.