Continuen tancades al bany les quatre platges del Puig

La bandera roja continua hissant en les quatre platges del Puig tancades al bany després que hi apareguera una substància blanca granulada la procedència de la qual encara es desconeix.

En plena onada de calor, els veïns de l’Horta Nord continuen sense poder banyar-se a Medicalia, Puig Val-Play Puig, Antic Barri dels Pescadors i els Plans fins a conéixer els resultats de les analítiques que els diferents organismes competents, així com l’empresa Aigües de València, estan duent a terme en els seus laboratoris.

Tal com ha comunicat el consistori, el tancament de platges es mantindrà “en el nostre compromís per assegurar la seguretat i el benestar de la nostra comunitat”.

Igualment, el Govern local, liderat per Vicent Porta, afirma que està treballant amb les autoritats competents per a identificar l’origen de l’abocament de la substància i poder exigir-li responsabilitats als responsables de l’incident.

“Us informarem amb total transparència quan tinguem els resultats de les mostres analitzades. En qualsevol cas, mentre no tinguem cap novetat per comunicar, la situació continuarà sent la mateixa. Agraïm la vostra paciència i col·laboració”, assenyalen.

Des del Puig, no es descarta que l’abocament es vaja movent cap al nord i comence a afectar l’única platja encara oberta, la de Santa Elvira, i també les de Puçol.