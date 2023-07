Eleccions generals 2023: aquests són els 17 diputats per València

Els resultats electorals a la Comunitat Valenciana han atorgat 13 diputats al PP, 11 al PSPV-PSOE, cinc a Vox i quatre a Compromís-Sumar, i ha elegit huit senadors populars i quatre socialistes. Aquests són els nous representants valencians en les Corts Generals que van ser triats ahir.

Pel PP, la força més votada, aniran al Congrés 13 diputats. En són sis de València (Esteban González Pons, Belén Hoyo, Esperanza Reynal, Fernando de Rosa, Carlos Gil Santiago i Alma Elvira Alfonso); cinc d’Alacant (Macarena Montesinos, Joaquín Melgarejo, Julia Parra, César Sánchez i Sandra Pascual) i dos de Castelló: Alberto Fabra i Óscar Clavell.

Els diputats del PSPV en seran 11: cinc per València (Diana Morant, José Luis Ábalos, Carmen Martínez, Vicent Sarrià i Marta Trenzano); quatre per Alacant (Alejandro Soler, Patricia Blanquer, Lázaro Azorín i Araceli Poblador) i dos per Castelló: Susana Ros i Artemi Rallo.

En el cas de Vox, hi haurà cinc diputats: dos per València (Carlos Flores i Ignacio Gil Lázaro); dos per Alacant (David García i José María Sánchez) i un per Castelló: Alberto Asarta. És l’únic partit que no portarà cap dona al Congrés.

Finalment, Compromís-Sumar ha obtingut tres escons per València, que ocuparan Àgueda Micó, Alberto Ibáñez i Nahuel González, i un per Alacant, per a Txema Guijarro.

Estos son los diputados por Valencia