La Policia Nacional deté quatre dones croates especialitzades en robatoris amb força en domicilis

Agents de la Policia Nacional han detingut, a Alzira, quatre dones d’entre 18 i 34 anys i origen croat, com a presumptes autores de sis delictes de robatori amb força, quatre en temptativa i dos consumats. A una de les detingudes li constava en vigor una reclamació per un jutjat d’Oviedo per fets similars.

Va ser durant els mesos de març i juny quan el mateix agent de la Policia Nacional que es trobava fora de servei va evitar que quatre de les detingudes perpetraren més il·lícits penals. El policia, coneixedor que s’estaven produint aquest tipus de robatoris en la zona, va observar, en totes dues ocasions, les ara detingudes en actitud sospitosa rondant pel centre del municipi. En aquell moment va iniciar un seguiment d’aquestes i va avisar les patrulles policials perquè es personaren en el lloc. L’agent va poder observar com les ara detingudes utilitzaven el mateix mètode en totes dues ocasions, amb la qual cosa, en eixir aquestes pel portal, va procedir a cridar-los l’alot i, identificant-se com a policia, les va retindre en el lloc fins a l’arribada de la patrulla, evitant, així, que fugiren. Les dones portaven diversos tornavisos amagats entre les seues pertinences, així com claus angleses, làmines de material plàstic i una llima, utensilis molt utilitzats per a forçar portes. Posteriorment, es va procedir a inspeccionar minuciosament diverses de les portes d’accés als habitatges dels edificis on havien entrat, amb la comprovació que algunes d’aquestes tenien símptomes clars d’haver estat forçades.