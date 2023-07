La quarta onada de calor arriba amb ponent

La quarta onada de calor de l’estiu arriba hui a la Comunitat Valenciana espentada per vents forts de l’oest o, cosa que és el mateix, un ponent que deixarà temperatures de 40 graus tant a la província de València com d’Alacant. De fet, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat sengles avisos taronja des de la 1 de la vesprada de hui fins a les 9 de la nit en el litoral sud d’Alacant i en el litoral nord i sud de València. En les tres zones s’esperen temperatures màximes de 39 graus, però, segons explica l’agència, “puntualment es podran superar els 40 graus”.

Les altes temperatures no seran l’únic risc del dia, ja que Emergències 112 de la Generalitat ha activat l’avís de risc extrem per incendis forestals, ja que els vents de ponent portaran la possibilitat de tempestes seques en l’interior, amb el consegüent perill dels llamps que impacten en el sòl. Ahir ja va haver-hi un conat d’incendi a Finestrat, a la província d’Alacant, que el Consorci Provincial de Bombers va poder controlar.

Mentre que en la resta del país predominaran els cels nuvolosos, a la província de València estaran clars o hi haurà núvols alts que no alleujaran la sensació de calor que portarà el ponent. A València, el pitjor registre es produirà a les 4 de la vesprada, amb 40 graus centígrads. La calor seca que predominarà al llarg del dia es mantindrà fins ben entrada la nit, amb 33 graus a les 21 hores, que baixaran fins als 29 a la mitjanit, i no serà millor durant la matinada de dimarts, ja que no descendiran dels 24-26 °C a la província de València.

La Ribera recollirà les temperatures de rècord, amb 21 graus a Catadau, Montserrat i Sumacàrcer, i 40 graus a Sollana i Alzira; a la Costera, Xàtiva, Bicorp i Enguera arribaran a aquests 40 graus.

De fet, es produirà un fenomen paradoxal i és que la intensitat del vent provocarà que en una mateixa comarca puga haver-hi diferències de quatre graus, com succeirà amb quasi total probabilitat en els municipis de l’Horta.

Forqueta entre els 45 i 48 °C

L’Agència Estatal de Meteorologia preveu una màxima de la màxima; és a dir, proposa una forqueta entre les temperatures màximes que podrien registrar-se en llocs com Torrent, on la temperatura més alta podria arribar als 42 graus… O als 45, segons indica l’Aemet, amb una temperatura màxima alternativa. El mateix succeeix a Catarroja, però amb tres graus més, ja que la màxima absoluta podria arribar als 48 graus, el mateix registre que podria donar-se a València.