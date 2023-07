Reprenen la circulació de trens entre València i Madrid

La circulació de trens amb eixida i arribada a València s’ha représ en la matinada d’aquest dilluns després que el dia anterior es registrara una incidència en les instal·lacions del túnel de Sant Isidre, segons han informat fonts d’Adif a Europa Press.

Adif ha indicat que l’avaria que afectava la línia s’ha solucionat i que s’ha normalitzat la circulació per complet des de les 05.00 hores.

El trajecte es va veure afectat quan es va produir un incendi en una arqueta del pou de bombes del túnel del canal d’accés en alta velocitat a València, en les proximitats del túnel, que va afectar la zona on es troba el lloc de bombament, per la qual cosa no era possible buidar l’aigua que s’havia acumulat en aquest punt.

Després de l’incident, Adif va reforçar els mitjans per a accelerar l’evacuació d’aigua del túnel durant la nit amb la instal·lació de dues bombes auxiliars addicionals, en unes tasques en les quals ha participat un equip de més de 50 persones.