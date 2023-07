Sánchez haurà de pactar amb ERC, Bildu, PNB i BNG per a no perdre la Presidència del Congrés en favor del PP

Pedro Sánchez ha eixit airós d’aquest 23-J, amb dos escons més que en 2019. No obstant això, amb l’aritmètica parlamentària que han projectat les urnes, el líder del PSOE tindrà complicat aconseguir ser investit president. Totes les mirades estan posades ja en els acords que puga tancar per a continuar a la Moncloa, però, abans d’això, hi haurà una altra negociació de gran importància, l’elecció de la Presidència del Congrés —la tercera autoritat de l’Estat—, per a la qual Sánchez haurà de pactar amb ERC, EH Bildu, PNB i BNG si vol mantindre un socialista al capdavant de la cambra baixa. Sense aquests suports, el més probable és que el PP, amb el suport de Vox, li arrabasse el lloc. En aquesta equació seria innecessari el sí de Junts.

El pròxim 17 d’agost es constituiran les Corts Generals. Els 350 diputats electes i els 208 senadors nous hauran d’acudir a sengles Cambres per a prometre els seus càrrecs i rebre l’acta de parlamentaris. No obstant això, abans hauran de triar els membres que componguen les meses de totes dues institucions. Ací es posarà en pràctica, per primera vegada en aquesta legislatura, la nova aritmètica parlamentària.

Segons l’article 37 del reglament del Congrés, en una votació secreta, cadascun dels 350 diputats haurà de posar un nom en una papereta per a elegir el president. Eixirà triat aquell parlamentari que aconseguisca la majoria absoluta de 176 escons. Aquest escenari queda pràcticament descartat, ja que cap dels blocs (PP-Vox i PSOE-Sumar amb els seus socis habituals) s’acosta a aquesta xifra.

Així, s’obriria una segona votació que es resoldrà per majoria simple i en la qual els diputats hauran de triar entre els dos noms més votats anteriorment. Excepte sorpresa, seran els candidats de PP i PSOE. En aquesta segona ronda, el candidat popular comptaria amb el suport dels seus 136 companys i, probablement, dels 33 escons de Vox (el desembre de 2019 ja van fer costat a la popular Ana Pastor), i el sí d’UPN i Coalició Canària. En total, sumen 171 suports.

Per a superar aquesta xifra, el PSOE hauria d’aconseguir que els diputats de Sumar (31), ERC (7), EH Bildu (6), PNB (5) i el BNG (1) escriguen en les paperetes el nom del candidat socialista i, així, aconseguir 172 suports. Excepte Sumar, hereu d’Unides Podem, la resta de partits van votar nul en 2019 quan la presidència del Congrés se la disputaven Batet i Pastor.

La majoria progressista

Després de l’elecció del president del Congrés hi ha dues votacions més per a triar els huit membres restants. En la primera, es trien simultàniament els quatre vicepresidents. Segons el reglament, “resultaran triats, per ordre successiu, els quatre que obtinguen més vots”. El mateix es fa després amb els quatre secretaris.

Atesa l’aritmètica parlamentària, si es manté una aliança de PP-Vox i una altra de PSOE-Sumar (sense necessitat dels aliats), cadascun d’aquests partits podria obtindre una vicepresidència i una secretaria. D’aquesta manera, el bloc progressista obtindria la majoria en la Mesa del Congrés. També pot ocórrer que els socialistes cedisquen un lloc a alguna de les formacions nacionalistes, com ja ha ocorregut en el passat amb el PNB, encara que no seria necessari.

I el Senat?

El cas del Senat serà totalment diferent, ja que el PP ha arrasat en les urnes, amb 120 escons, i aconsegueix la majoria absoluta gràcies als senadors per designació autonòmica. Així, serà el candidat del PP qui dirigisca aquesta cambra. Per a la resta de membres de la Mesa, el més lògic és que el PP obtinga dues vicepresidències i dues secretaries, atés que Vox no hi té representació. El PSOE i la resta de partits de l’esquerra es podrien repartir els quatre llocs restants, però la Mesa seria de majoria conservadora.