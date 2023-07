El sorteig de les llotges anticipa una batalla de les flors multitudinària

L’Ajuntament de València ha sortejat, aquest matí, les 365 llotges per a participar en la tradicional i multitudinària batalla de les flors que se celebrarà aquest diumenge com a colofó a la Fira de Juliol. El regidor de Festes, Santiago Ballester, ha donat dades de persones inscrites enguany: en total s’han rebut 13.100 sol·licituds per a assistir a la batalla de clavellons que se celebra a finals del mes de juliol a València des de fa anys, és a dir, quasi 36 persones per llotja.

Es tracta, segons ha explicat Ballester, de 2.000 inscrits més que en la passada edició, la qual cosa avança que enguany, “si no fa molta calor”, la celebració serà un “èxit”; a més, enguany, tindrà una cobertura mediàtica especial per a promocionar aquesta popular guerra de flors valenciana, on es llançaran més d’un milió de clavellons i en la qual desfilaran 40 carrosses. Els 365 números triats En el sorteig de les llotges celebrat davant de notari han resultat premiats els números 6.313 (i 72 següents), és a dir, fins al 6.385, de l’11.319 a l’11.391, del 3.567 al 3.639, del 1.967 al 2.039 i del 789 al 861. Queden en llista d’espera, per si els premiats renuncien, les persones inscrites des del número 13.082 al 13.154. A partir del 13.082 es començarà a cridar si les entrades premiades no són retirades. Els 365 agraciats poden adquirir les seues localitats des de les 12 de hui, 25 de juliol, fins a les 23.59 hores del dimecres 27. Santiago Ballester ha defensat el sorteig com la manera “més democràtica possible” perquè els qui vulguen participar en la batalla puguen fer-ho. “El sorteig és la manera més democràtica possible perquè els qui vulguen participar en la batalla puguen fer-ho” La Batalla de les Flors té més d’un segle de tradició a València, on, des dels inicis, se celebra en el mateix lloc: el passeig de l’Albereda. La batalla floral que València i altres ciutats espanyoles van importar d’Europa es va convertir en l’acte principal de la Fira de Juliol a finals del segle XIX i en el primer terç del segle XX. Encara que ara el promotor de la batalla és l’Ajuntament, en origen van ser les famílies burgeses i adinerades de la capital les que organitzaven i costejaven la desfilada de les carrosses que finalitza amb la batalla floral en la qual es llancen principalment clavellons de colors cridaners (taronja i groc) i amb la qual es commemora l’arribada de l’estiu.