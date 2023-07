El trànsit de contenidors en tren creix un 9 % a Valenciaport després de l’aposta de les navilieres

El transport de mercaderies per ferrocarril continua en línia ascendent en els molls dels ports de València i Sagunt, gestionats tots dos per l’Autoritat Portuària de València. Durant els primers sis mesos de 2023, ha gestionat un total de 116.439 TEU (unitat estàndard de contenidor de vint peus o sis metres de longitud), la qual cosa representa un 9 % més respecte al mateix període de l’any anterior. Quant a tones, de gener a juny, se’n van mobilitzar 1.648.624 per tren, és a dir, un 12 % més.

El ferrocarril adquireix, per tant, més pes al recinte del Grau. En concret, té 13 trens al dia, 90 a la setmana, 380 trens al mes. Són trens més llargs, amb més vagons i transporten més contenidors i mercaderies. I la tendència per als pròxims anys és que aquesta xifra continue en augment, tant a València com a Sagunt, port aquest últim on s’està treballant en l’accés ferroviari.

Per territoris, Madrid continua sent el principal origen/destinació, en aglutinar 7 de cada 10 mercaderies i el 67 % dels TEU. Bilbao guanya quota amb el 7 % de mercaderies i el 5 % dels contenidors, seguit de Saragossa, amb xifres similars. I hi destaca que entre la capital aragonesa i el port de València es mobilitzen el 87% dels cotxes que arriben al recinte valencià per ferrocarril.

Valenciaport aposta per infraestructures claus com el corredor càntabre-mediterrani, fonamental per a afavorir la labor de les empreses exportadores d’Aragó, Navarra, La Rioja i el País Basc al port de València. Des de l’APV, també s’ha signat un protocol, al costat d’Adif i la firma Tramesa, per a impulsar la primera autopista ferroviària que enllace el recinte portuari amb Madrid, una iniciativa que l’empresa encarregada de projecte ampliarà amb una altra connexió que unisca el recinte valencià amb Portugal.

Serveis de les navilieres

MSC ha posat en marxa un servei ferroviari dedicat exclusivament al transport reefer (refrigerat) entre València i Saragossa. Per la seua banda, la naviliera francesa CMA CGM disposa també d’un servei ferroviari entre el recinte valencià i Saragossa. Així mateix, CSP Iberian Rail ha sumat un enllaç més amb Lisboa/Leixões, el primer que creua la Península de costa a costa, amb el qual aprofundeix en la seua estratègia de convertir-se en un operador logístic intermodal global. A això cal afegir els serveis que ofereix amb Madrid, Saragossa o Vitòria. De fet, al port valencià operen una desena d’empreses ferroviàries diferents que enllacen amb els principals recintes.

Inversions en el sector

Segons fonts de l’APV, “no és una casualitat l’augment del trànsit ferroviari. És el compromís que hi ha des de fa anys per fomentar la interconnexió ferrocarril-mar per al transport de mercaderies”. L’objectiu és augmentar considerablement la quota del 4 % del tren en el moviment de béns i productes a Espanya per a acostar-se a la mitjana europea que és del 18 %.

De fet, l’APV té pressupostats 240 milions d’euros per a actuacions que tinguen la locomotora i els vagons com a protagonistes, a les quals cal sumar altres projectes com l’autopista ferroviària València-Madrid, el suport a punts de càrrega en el seu hinterland o l’ús de noves tecnologies en el sector.