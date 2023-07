Vilamarxant habilita una zona d’aparcament per a banyar-se al Túria

Amb l’arribada de les altes temperatures, el Parc Natural del Túria veu multiplicada l’afluència de persones que busquen pal·liar l’efecte d’aquests mesos de calor acudint a aquest paratge de Vilamarxant. Aquest augment de visites té un impacte en l’entorn que, des de l’Ajuntament del municipi, s’ha considerat necessari minimitzar. En aquest sentit, s’ha posat en marxa una sèrie de mesures que pretenen protegir i mantindre la cura de la zona, alhora que es milloren els serveis per a les persones que la visiten.

D’una banda, aquesta zona es converteix en el punt de trobada de milers de persones que s’acosten al riu Túria al llarg de l’estiu buscant gaudir de les comoditats i prestacions d’aquest entorn. Amb la intenció de dotar-la de millors serveis, es plantejarà habilitar una zona d’aparcament que evite la concentració de vehicles en els accessos al riu i en les vores de la carretera, la qual cosa, en moments de gran acumulació de gent, pot representar un problema per a la seguretat i per a la mobilitat de les persones.

A més, perquè l’impacte de la gran afluència de gent siga la mínima possible, des del consistori s’han adoptat una sèrie de mesures per a cuidar el parc natural i mantindre’l en condicions òptimes. Amb aquest objectiu, es planteja augmentar els serveis de neteja en aquests mesos d’estiu, així com dotar la zona de més seguretat per a garantir el benestar tant dels qui s’acosten a gaudir d’un dia en el riu, com del paratge mateix.

Amb aquestes mesures, des de l’Ajuntament de Vilamarxant es busca mantindre l’equilibri entre un element d’interés turístic, com és el Parc Natural de Túria, i el bon estat d’aquest: “La nostra prioritat és protegir aquest entorn tan important per a Vilamarxant, i, dotant la gent que el visita d’uns millors serveis, fem possible que el seu pas per la zona siga el més respectuós possible amb aquest espai”, explica Héctor Troyano, alcalde de Vilamarxant.