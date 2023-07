Càritas de Tavernes recull 325 quilos de productes i més de 1.500 euros

Càritas interparroquial de Tavernes de la Valldigna va celebrar el cap de setmana passat la seua tradicional campanya de recollida d'aliments i productes per als més necessitats. En aquesta última Campanya del Quilo es va aconseguir recollir 325 kg en productes de primera necessitat, com ara aliments no peribles i productes d'higiene per a les persones sense llar.

A més, els veïns i visitants de la platja de Tavernes de la Valldigna, on es va situar el lloc per a entregar els aliments, van donar un total de 1.505 euros. Càritas interparroquial destinarà aquests diners a la compra de productes per al seu economat o per a projectes socials com són ajudes a l'habitatge, reforç escolar o alfabetització, entre altres. Des de Càritas interparroquial de Tavernes de la Valldigna donen les gràcies a la bona resposta que han tingut entre veïns i visitants, que “és la resposta solidària, generosa i fraterna d'una societat sensible i conscienciada amb el compromís de millorar aquest món”. La pròxima Campanya del Quilo tornarà a celebrar-se un cap de setmana el mes d'agost amb el mateix objectiu, que és recaptar productes de primera necessitat i fons per als més necessitats.