Objectes personals de Max Aub ingressen a la Caixa de les Lletres

Una selecció de la seua obra, una felicitació nadalenca i la paleta que va utilitzar per a pintar els quadres del pintor fictici Jusep Torres Campalans han sigut els objectes de l'escriptor Max Aub (1903-1972) triats com a llegat per a ingressar dilluns a la Caixa de les Lletres de l'Institut Cervantes de Madrid.

"Va escriure per a romandre, perquè en les seues novel·les, en les seues obres de teatre, en els seus diaris, va voler donar testimoniatge de la dignitat humana i perquè el seu jo es va mesclar amb la història per a representar la mirada més digna sobre la societat i sobre la paraula nosaltres", ha ressaltat el director de l'Institut Cervantes, Luis García Montero, que ha afirmat que Aub va prendre "la vocació" de Galdós i la va passar als escriptors contemporanis.

Exiliat a Mèxic després de la Guerra Civil, després de passar per camps de concentració a França i Algèria, Aub ha sigut autor de la sèrie de novel·les El laberinto mágico, la seua obra més famosa, així com de nombrosos relats com La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, del qual s'ha inclòs una còpia en el departament 901 de la Caixa de les Lletres.

L'escriptor va publicar també nombroses obres de teatre i va participar activament en revistes com Sala de espera, el primer exemplar de la qual ha sigut introduït juntament amb altres obres com ara Campo de sangre, Crímenes ejemplares o Vida y obra de Luis Álvarez Petreña per la presidenta de la Fundació Max Aub i neta de l'autor, Teresa Álvarez.

"Crec que al meu avi li agradaria aquest acte per ser de l'institut que porta el nom del seu admirat Cervantes, i per ser la institució que s'ocupa de cuidar la llengua que ell va triar com a pròpia, que tant va estimar, va cuidar i es va esforçar a conéixer i dominar", ha agraït Álvarez.

Així mateix, ha explicat que a la selecció d'obres s'adjunta un gran cartell amb el qual solia felicitar les festes de Nadal als seus amics i una paleta on va pintar els quadres del pintor Jusep Torres Campalans, un artista inventat per l'autor i la vida fictícia del qual va plasmar en una biografia amb el seu nom que ha acabat sent la seua obra més traduïda.

Testimoni d'honor

A l'ingrés del llegat d'Aub s'ha unit el llibre Pequeñas mujeres rojas, de l'autora Marta Sanz, que ha exercit com a testimoni d'honor en l'acte memorístic, que ha considerat "fonamental" per creure que "la Transició no va ser del tot justa amb la seua figura".

"No sé si li haguera agradat, tant de bo, però interessat, sens dubte", ha comentat Sanz sobre el seu llibre, en la dedicatòria del qual ha escrit: "Per a Max Aub, que està en aquest llibre i en la ressuscitació d'aquests rojos cors. Amb gratitud i fervor".

Aquest llegat tanca l'any de commemoracions que s'han celebrat des de juliol de 2022 amb motiu del 50é aniversari de la defunció de Max Aub i els 25 anys de la constitució de la Fundació Max Aub, entitat reconeguda amb la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts el desembre de 2021.