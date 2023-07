PSPV i Compromís acorden obrir expedient a quatre agrupacions locals per no propiciar governs progressistes

El passat 12 de juny, PSPV i Compromís van assolir un acord pel qual els dos partits advocaven per propiciar el màxim nombre possible d'alcaldies a la Comunitat Valenciana, "en tots els municipis on siga numèricament possible", i "allà on siga possible, amb governs estables".

Un mes més tard de la constitució dels ajuntaments, la comissió bilateral de seguiment d'aquests pactes d'investidura s'ha reunit per a fer una valoració. En el comunicat emés després de la trobada amb representants dels dos partits, celebren "l'altíssim grau de compliment de l'acord". Un assoliment pel qual agraeixen la responsabilitat i congruència mantinguda en els col·lectius i les agrupacions locals. No obstant això, malgrat l'èxit en termes generals, la comissió ha acordat traslladar a les executives nacionals de PSPV-PSOE i Compromís la necessitat d'obrir expedients informatius a les agrupacions socialistes de Benifairó de la Valldigna i la Font de la Figuera i als col·lectius locals de Compromís de l'Alqueria d'Asnar i Polop de la Marina, perquè s'avaluen "les possibles conseqüències disciplinàries". La comissió actua pel "manifest incompliment de l'acord supramunicipal" entre les dues formacions per a propiciar governs locals progressistes. A més, ambdós partits es comprometen a "continuar treballant per a propiciar les condicions necessàries per a aconseguir acords respectuosos amb els resultats electorals a Onil i Quatretonda". Es tracta en aquest últim cas de municipis en els quals governa el PP per ser la llista més votada davant la falta d'acord de PSPV i Compromís.