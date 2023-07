València suma només al juliol 12 nits equatorials, el doble que en 50 anys

Aquesta matinada València ha patit una altra nova nit tòrrida o equatorial, en la qual el mercuri no ha donat treva al veïnat en mantindre's en tot moment per damunt dels 25 °C. I la notícia no és nova per a tots aquells als quals la xafogor els impedeix dormir, perquè ja són 12 nits amb temperatures mínimes de més de 25 °C. Sí, la meitat de les nits d'aquest juliol, la calor sufocant ha sigut un autèntic malson. I aquesta concatenació de nits tòrrides, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), suposa tot un rècord sense precedents.

"Només el juliol de 2023 hem tingut 12 nits tòrrides a València, que és el doble de les registrades en els 50 anys transcorreguts entre 1940 i 1989, i les mateixes que en el decenni 1990-1999", destaca la delegació de l'Aemet a la Comunitat Valenciana en les seues xarxes socials, alhora que adverteix que les nits caloroses s'estan fent "molt més freqüents" en els últims estius, 16 l'any passat i 12 només aquest juliol. Progressió quasi geomètrica de nits tòrrides El calfament global és inqüestionable a la llum d'aquesta estadística. En el mig segle que va de 1940 a 1989 a penes es va registrar una nit equatorial per dècada al Cap i Casal, en els quaranta i els cinquanta, cap en els seixanta i els setanta, i 4 en els huitanta, i a partir d'ací la progressió passa a ser quasi geomètrica: en els noranta un total de 12 nits tòrrides, el triple que en el decenni anterior, i en la dècada següent, 21, quasi el doble. I l'ascens no para, ja que en el segon decenni de l'actual segle es van patir a València 40 nits tòrrides, una altra vegada quasi el doble que en la dècada anterior. I la cosa continua, perquè en els dos anys i mig d'aquesta acabada de començar tercera dècada del segle XXI ja s'han comptabilitzat 34 nits equatorials.