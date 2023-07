A una victòria de huitens

La segona jornada de la fase de grups del Mundial ja està en marxa. Aquest dimecres (9.30 h hora espanyola, TVE) és el torn per a la selecció espanyola. El conjunt que dirigeix Jorge Vilda s'enfronta a Zàmbia, per a intentar aconseguir el bitllet per als huitens de final.

Per a això, haurà d'aconseguir els tres punts contra una selecció que, encara que té el pitjor rànquing FIFA -situada en el número 77-, i després de perdre el primer partit per golejada contra el Japó (0-5), té arguments per a intentar complicar el partit com ja va demostrar en l'últim test abans de començar el Mundial quan va superar Alemanya, una de les grans candidates, per 3-2.

SENSE CONFIAR-SE

Espanya parteix com a gran favorita per a emportar-se el partit, més encara després del debut en el torneig quan abans del descans la Roja havia sentenciat el duel amb un 3-0. I va poder haver-n'hi molts més. Precisament, l'efectivitat és l'assignatura pendent de la selecció espanyola, conscient que contra l'equip costa-riqueny els va servir, però que contra altres seleccions de major nivell els pot passar factura. L'equip n'és conscient, i durant la setmana ha estat treballant la precisió i la finalització. Perquè guanyar Zàmbia és el principal objectiu, però també marcar el màxim de gols possibles, que poden ser clau en la disputa de la primera plaça.

Zàmbia, per la seua banda, intentarà dificultar la creació de joc espanyola intentant parar el joc tot el possible, amb un sistema defensiu ben clar i apostant per les transicions i l'atac a l'esquena de la defensa, un aspecte que haurà de tindre en compte Espanya, acostumada a arriscar en defensa atacant en camp contrari i jugant amb la defensa molt avançada.

DUES AMENACES CONEGUDES

En aquest aspecte, hi ha dues jugadores que són ben conegudes pel combinat espanyol i a les quals caldrà parar molta atenció, com Kundananji, davantera del Madrid CFF, segona màxima golejadora de la Lliga F i autora dels dos gols en l'única derrota que va cedir l'FC Barcelona en la Lliga (2-1), i d'altra banda, la capitana i estrela de l'equip, Barbra Banda, actual jugadora del Shanghái Shengli Football Club, i amb passat en el Logronyo la temporada 2018-19, que encara que ha sigut un dels focus d'atenció en la prèvia del Mundial pels seus alts nivells de testosterona en els tests de la FIFA, està participant amb normalitat i és la davantera referència del conjunt africà. De fet, va ser la bigolejadora en la victòria contra el conjunt alemany abans de començar el torneig. Banda va reconéixer en la roda de premsa prèvia al partit que l'equip “ha aprés molt del partit contra el Japó”, i espera “mantindre la ment ben concentrada per a no cometre els mateixos errors”.

Una de les incògnites del partit serà si Alexia Putellas partirà d'inici en el camp o des de la banqueta. En aquest sentit, el seleccionador Jorge Vilda va explicar que la dues vegades guanyadora del Ballon d'Or ha “completat els entrenaments amb bones sensacions”, i encara que tots tenen ganes de veure-la al camp des del primer minut, tot apunta al fet que no arriscarà contra un rival tan físic, i més tenint en compte que queda molt de campionat per davant.