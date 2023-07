Bielsa acusa Ens Uneix d’alçar un “mur de la vergonya” amb PP i Vox en la Diputació

La Comissió Executiva del PSPV de la província de València acusa Ens Uneix, el partit de Jorge Rodríguez, d’alçar un “mur de la vergonya”, amb PP i Vox, en la Diputació, en accedir a entrar en l’executiu popular encapçalat pel nou president de la institució, Vicent Mompó.

En aquest sentit, el secretari provincial, que serà també el portaveu del Grup Parlamentari del PSPV en l’ens provincial, Carlos Fernández Bielsa, ha lamentat que Ens Uneix, amb el seu vot, “contribuïsca a frenar les polítiques progressistes que estaven desenvolupant-se fins ara”.

Els de la Vall d’Albaida es van votar a si mateixos en el ple d’investidura, la qual cosa va portar el PP a la presidència per haver-hi un empat entre blocs i ser els populars els que més diputats tenien. Sobre aquest desenllaç, el PSPV recalca que per a l’estabilitat del govern, que estarà integrat pels 13 diputats del PP i l’única d’Ens Uneix, Natàlia Enguix, “és necessari i imprescindible sumar els vots de Vox. Per tant, l’única opció per a construir un mur a l’extrema dreta és que Ens Uneix haguera donat suport a un govern progressista”, critiquen.

La direcció provincial considera que s’ha evitat una majoria de progrés per a continuar fent polítiques en defensa del “municipalisme, la justícia social i la igualtat”, enfront del model “caciquil i del besamans del PP, que tornarà a la Diputació gràcies al vot d’Ens Uneix”.

Sobre el 23J: “Hem resistit a l’onada reaccionària”

D’altra banda, els socialistes han valorat positivament els resultats del PSOE en les eleccions generals de diumenge. En aquest sentit, Bielsa ha destacat, durant la seua intervenció, que els socialistes de la província de València “han resistit l’onada reaccionària i ha valorat que els qui volien retallades de drets i llibertats no podran formar govern a Espanya”.

Bielsa ha destacat que, a la província, els socialistes han obtingut més vots, més percentatge i més escons que en les generals de novembre de 2019, amb un diputat i un senador més per aquesta circumscripció.

Bielsa: “La maquinària de propaganda conservadora s’ha estavellat i aquesta és la gran lliçó que deixen les urnes”

El dirigent provincial ha afegit que “tota la maquinària de propaganda conservadora s’ha estavellat i l’estratègia de tensió, assetjament i enderrocament i desqualificació permanent ha fracassat; aquesta és la gran lliçó que deixen les urnes”, ha remarcat.

En xifres, els socialistes han obtingut a la província 78.548 vots més en les generals de diumenge que en les autonòmiques del passat 28 de maig, quasi un 4 % més. La distància del PSPV amb el PP en les generals va ser de tot just 22.545 vots.