Mulet: “Si volen que el Senat siga un cementeri d’elefants, ho serà”

“Si volen (en Més, el partit majoritari de Compromís) que el Senat siga un cementeri d’elefants, ho serà”. Amb aquesta frase s’acomiadava Carles Mulet (Iniciativa), senador territorial de la coalició valencianista en aquestes dues últimes legislatures, de l’escó que, a partir d’ara, ocuparà Enric Morera, fundador de Compromís i expresident de les Corts Valencianes, de Més. En un vídeo difós per xarxes socials, Mulet informava que demà, dijous, perd la condició de senador. “Demà, les Corts triarà una altra persona que no és aquella a qui, segons els protocols electorals signats en Compromís, li corresponia estar ací”, ha sostingut.

L’acord, segons Mulet, consistia en el fet que “la força que estiguera infrarepresentada a les Corts després de les eleccions elegiria el senador. A Iniciativa li corresponia per desproporció, però, després que la Mesa Nacional del partit em triara democràticament, la part majoritària de la coalició no ha volgut complir l’acord. S’ha imposat la majoria i no repetiré al Senat”, assenyala.

El representant a la cambra alta, aboca dures crítiques sobre Més i assenyala que, durant la seua estada a Madrid, “hem demostrat que el Senat podia més que un cementeri d’elefants”. “Hem aconseguit que fora una cambra dinàmica i n’estem orgullosos. Però si volen que això siga un cementeri d’elefants —ha dit en referència a l’elecció de Morera—, doncs ho serà”, ha afegit Mulet. “Unes certes decisions corroboren aquesta intenció que els partits de sempre continuen fent d’això un cementeri d’elefants. És una llàstima perquè hem demostrat que ací es pot fer molta faena i d’una altra manera. Una pena que hi haja gent que vulga donar-li un altre ús a aquesta cambra”, ha sentenciat.

1/2 . Em vaig ( em tiren) demà del Senat. Ha estat una experiència brutal. Gràcies a qui ho heu fet possible. pic.twitter.com/sgbe8UevAP — Carles Mulet Garcia (@carlesmulet) 26 de julio de 2023

Tot aquest conflicte arriba després dels comicis de diumenge. Les urnes van dictar que Compromís tindrà dos diputats al Congrés: Àgueda Micó, dirigent de Més, i Alberto Ibáñez, d’Iniciativa. El senador territorial, si Mulet era el triat, donava una majoria de representants a Madrid a Iniciativa, el partit de Mónica Oltra, malgrat ser la formació amb menys militants en comparació amb Més. Els responsables d’Iniciativa defensen que la designació del senador territorial no està vinculada a les eleccions generals, sinó que és potestat de les Corts després de les eleccions autonòmiques, i, després d’aquestes, la Iniciativa va quedar infrarepresentada, asseveren, en comparació amb l’antic Bloc i Verds.

Per la seua banda, des de Més, neguen haver incomplit els acords. “Cap partit de Compromís està incomplint cap acord, i afirmar això és faltar a la veritat. Durant els últims dos dies hi ha hagut diverses converses sobre aquest tema entre les diferents parts de Compromís en què s’ha explicitat un desacord en la interpretació dels pactes entre una de les parts, Iniciativa, i la resta”, van assenyalar aquest dimarts.

El partit majoritari de la coalició recorda que el Grup Parlamentari de Compromís va acordar, “sense vots en contra ni tampoc cap proposta alternativa”, proposar Morera, de qui enalteix la seua trajectòria, i, per això, Més-Compromís no entén com “un desacord intern en la interpretació dels pactes ha generat una reacció unilateral que entenem desproporcionada”.