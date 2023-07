Patronal i sindicats exigeixen al Consell que reclame el canvi de model de finançament i garantisca el diàleg social

Els màxims dirigents de la patronal autonòmica valenciana CEV i dels sindicats majoritaris, CCOO-PV i UGT-PV, han començat oficialment el diàleg social d’aquesta nova legislatura del Consell PP-Vox després de les eleccions del passat 28 de maig. En la seua primera trobada amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, s’han mostrat disposats a contribuir al fet que la Comunitat Valenciana “avance en el desenvolupament econòmic i social”, així com a reivindicar, davant del Govern, un “canvi del model de finançament” que no perjudique els interessos d’aquesta autonomia. Així ho han reconegut el president de la patronal CEV, Salvador Navarro; la secretària general de CCOO-PV, Ana García, i el secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez, després de concloure la trobada amb el cap del Consell.

La primera conclusió de la reunió, segons Mazón, ha sigut establir que es reuniran almenys cada trimestre —poden ser més reunions si una de les parts ho veu necessari—, i la segona que s’afavoriran les possibles inversions que vinguen a la Comunitat, de la mà dels agents socials i de l’anterior Consell, amb el qual es continuarà treballant en aquest àmbit. Com es recordarà, l’Administració que va liderar l’expresident Ximo Puig va facilitar el desembarcament la gigafactoria de bateries elèctriques de Power Co. (Grup Volkswagen) a Sagunt i va preparar la inversió d’una nova fàbrica de bateries i vehicles elèctrics que Tesla podria construir a Cheste.

Mazón també ha comentat que el finançament autonòmic continuarà sent una prioritat i es mantindrà “el nivell màxim de reivindicació”, “governe qui governe” en l’executiu central, per a la qual cosa, al setembre, es reunirà la Plataforma pel Finançament Just, amb la participació de la Presidència de la Generalitat. Vol reivindicar assumptes pendents en la gestió de l’aigua i inversions pendents com les del corredor mediterrani.

Els sindicats agraeixen el gest

La secretària general de CCOO-PV, Ana García Alcolea, ha agraït el gest del president de la Generalitat de convocar la primera reunió amb els agents socials, mostra de la importància que el diàleg social ha tingut en el nostre territori. “És un sentir compartit que la concertació social autonòmica ha de tindre una continuïtat. La nostra capacitat per a arribar a acords ha sigut un exemple, fins i tot per a altres comunitats autònomes, i ha sigut determinant perquè moltes empreses s’hagen instal·lat en el nostre territori”, ha destacat García. De fet, ha reiterat la importància de continuar obrint portes a la implantació d’empreses amb alt valor afegit i capacitat de crear ocupació decent.