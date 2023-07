El PSOE creu que el front comú de Junts i ERC acosta la investidura de Sánchez

L’actitud negociadora del PSOE per a aconseguir la investidura de Pedro Sánchez és diametralment oposada a la del PP per a fer president Alberto Núñez Feijóo. El líder dels conservadors, que va guanyar les eleccions amb 136 escons, però va obtindre un resultat insuficient, no para de publicitar els seus contactes i rep sonors rebutjos per part del PNB. Els socialistes, mentrestant, diuen que no tenen gens de pressa, a l’espera que es constituïsca el Congrés el pròxim 17 d’agost, Feijóo assumisca el seu “fracàs” (només suma amb Vox i UPN 170 diputats, sis per davall de la majoria absoluta) i llavors ells comencen la interlocució de veritat per a aconseguir el suport d’ERC, Bildu i els nacionalistes bascos i l’abstenció de Junts. “Ningú està negociant”, insisteixen en la cúpula del PSOE.

Però això no impedeix que alguns moviments que s’han produït després de les eleccions generals de diumenge siguen vistos amb optimisme per part dels socialistes. Un dels més rellevants, avançat per El Periódico, de Prensa Ibérica, és la intenció dels postconvergents d’articular un front comú amb els republicans per a explorar la investidura de Sánchez. Sense voler anticipar res, fonts tant del PSOE com del PSC consideren que aquest enfocament per part dels partits catalans podria facilitar l’acord. La iniciativa de la formació de Carles Puigdemont, assenyala un dirigent dels socialistes catalans, suposa “una justificació per a cedir”.

Els col·laboradors del president en funcions reconeixen que la negociació es presenta en el front català més complicada que la de fa tres anys i mig, després de les generals de novembre de 2019. A Sánchez li bastava llavors l’abstenció d’ERC, cosa que va aconseguir gràcies a la constitució de l’anomenada taula de diàleg entre l’executiu central i el Govern català. Ara necessita el vot a favor dels republicans, cosa que el partit de Pere Aragonès ha donat a vegades quasi per garantida, i l’abstenció de Junts. Això últim és el més difícil, però el pressentiment en els socialistes és que acabarà fructificant. Entre altres motius, perquè creuen que els postconvergents, que diumenge van obtindre els mateixos escons que Sumar i ERC (7), però van ser la cinquena força en vots a Catalunya, no votaran al costat del PP i Vox en contra de Sánchez, una cosa que abocaria a una repetició electoral.

El focus, en el PP

Ara, en qualsevol cas, toca tranquil·litat. Que el PP, on ja comencen a aparéixer crítiques a Feijóo, “es coga en la seua pròpia salsa”, expliquen fonts de l’executiva socialista. Ni el PSOE ni la Moncloa anticipen què proposaran a Junts perquè facilite la reelecció del president en funcions. De moment només han deixat clar què és el que no estan disposats a oferir en cap cas: ni l’amnistia sobre el procés independentista de 2017 ni el referèndum d’autodeterminació que demana Junts. “Discreció en les negociacions i la publicitat en els acords als quals s’arribe”, ha assenyalat aquest dimecres el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per a qui els intents negociadors del PP només pretenen emmascarar el resultat electoral. “[Els conservadors] estan entretenint-se a fingir que Feijóo pot tindre una investidura per a amagar el seu fracàs —ha argumentat—. A les proves ens remetem. Alguns partits directament li tanquen la porta en les hores següents de rebre la seua telefonada”.