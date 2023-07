Rècord de compravenda d’habitatges al Cabanyal

Els plans de regeneració urbanística que s’han posat en marxa al Cabanyal han despertat l’interés dels inversors immobiliaris. Segons l’informe elaborat per l’oficina del Pla Cabanyal a partir de les dades facilitades pel Col·legi Notarial de València, l’any passat es van tancar al districte Marítim, que aglutina els barris del Cabanyal-Canyamelar, Malva-rosa, Natzaret, Beteró i el Grau, un total de 773 operacions de compravenda, el 40 % (302) de les quals van ser realitzades per estrangers, i la resta (471), per espanyols. És més del doble de les operacions que va haver-hi en 2015 (345).

El barri del Cabanyal és responsable, en gran manera, d’aquesta força immobiliària del revalorat front marítim de València, que, en part, ha generat preocupació entre els veïns pel risc de gentrificació que pot comportar, per l’arribada de nous veïns i usos, com els apartaments turístics, que acaben desplaçant la població de tota la vida.

L’anterior pla urbanístic de 1997, que incloïa la prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez, projectava la destrucció de 1.600 cases del barri mariner de València protegit com a bé d’interés cultural per la seua tipologia urbana de carrers estrets paral·lels a la mar i habitatges baixos d’estil modernista popular. L’oposició veïnal i els tribunals van frenar el projecte quasi 20 anys després. En 2015 es va anul·lar el pla de la prolongació per part de l’anterior govern progressista liderat per Joan Ribó, que va impulsar un nou pla sense enderrocaments, tres eixos verds i un miler d’habitatges, la majoria de lloguer assequible.

Encara que ha tardat diversos anys a arrancar, el barri està ara en plena reconstrucció i s’ha convertit en objecte de desig immobiliari. A l’increment de les vendes han contribuït les quatre subhastes d’habitatges municipals, adquirides en el seu moment per l’Ajuntament de València per a derrocar i connectar Blasco Ibáñez amb la mar, que ha dut a terme l’oficina Pla Cabanyal.

Els preus del metre quadrat es dupliquen

Els inversors compren per a segona residència o lloguer d’apartaments turístics, un ús el percentatge del qual es limita a un 10 % per illa en el nou Pla especial del Cabanyal. El Cabanyal era, fins fa uns anys, un barri molt barat i molt degradat, assenyalen els veïns, però ara els plans de regeneració l’han convertit en objecte de desig per l’expectativa de negoci. L’interés “s’ha disparat” i també el preu mitjà del metre quadrat, que s’ha duplicat. Si, en 2014, el metre quadrat se situava en 804 euros, en l’actualitat se situa en 1.775 euros.

En els últims anys s’ha registrat una tendència a l’alça tant en les operacions de compravenda d’habitatges com en l’import que mouen aquestes operacions. Si l’import mitjà se situava en 73.700 euros en 2014, nou anys després, en 2023, ha pujat fins als 153.000 euros.

L’import total de les operacions de compravenda registrades pel Col·legi Notarial de València al districte Marítim va ascendir en 2022 a 112,4 milions d’euros.

El Cabanyal està vivint una explosió demogràfica i, sobretot, de turistes que ha portat els inversors hotelers a posar els ulls en aquest barri. De l’inici de l’any ençà, al districte marítim s’han tancat ja 140 operacions de compravenda d’habitatges.

A més del Cabanyal, altres barris del Marítim com Beteró o el Grau cotitzen a l’alça per la proximitat als campus universitaris.