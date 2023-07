La falla Pi i Margall de Burjassot obri les seues portes a una nova jornada de donació de sang

“Comparteix vida”. Amb aquest lema, la falla Pi i Margall de Burjassot –des de fa anys punt de trobada de la campanya “Donanters, la xarxa més social” de la Conselleria de Sanitat– va cedir el seu casal, ahir dimecres a la vesprada, al Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana en una nova jornada de donació de sang.

Personal sanitari, fallers i falleres van adequar les instal·lacions i, des de les 17 fins a 21 hores, “el degoteig de donants va ser excel·lent”, segons el president de la comissió, Paco Navarro. Des de l'organització van agrair la “generositat de desenes de veïns i veïnes” i els van animar a “continuar col·laborant en les campanyes de donació”.

Com recorden des del centre sanitari, “les incidències als hospitals no cessen” i, “a la Comunitat Valenciana, es necessita una mitjana de 650 unitats diàries de sang per a fer front a la demanda”.