Iniciativa apel·la a aconseguir "acords" i Més s'ofereix a "reconduir ponts" en Compromís

La designació d'Enric Morera com a senador territorial de Compromís ha provocat que dues de les seues potes, Més (l'antic Bloc) i Iniciativa (el partit de Mónica Oltra), voten per separat a la cambra per primera vegada. Després d'aquesta situació, des d'Iniciativa han expressat el seu desig d'aconseguir "enteniments i acords" en l'espai orgànic per a reconduir la situació i evitar futurs desacords, i en Més s'han mostrat disposats a "reconstruir ponts".

Aitana Mas, coportaveu a les Corts i d'Iniciativa, ha precisat que, tot i haver mostrat la seua disconformitat amb vots en blanc, "els espais institucionals continuaran funcionant i continuarem treballant amb total normalitat", i les diferències es resoldran en l'àmbit orgànic, en el qual, de moment, Iniciativa ha decidit no participar fins que es calmen les aigües. Per a reconduir la situació, "caldrà parlar en l'àmbit orgànic i esperem reconduir la situació, que ha tingut precedents en Compromís". Sobre si Iniciativa podria votar pel seu compte en altres processos parlamentaris, Mas ha precisat que respecten l'àmbit institucional i continuaran treballant "amb normalitat", i que per a reconduir la situació cal "voluntat de diàleg per a tornar a la senda del consens i no de les votacions en què s'imposen les majories". Convida Més a fer el primer pas: "No som nosaltres els que hem eixit de les regles preestablides de Compromís". Sobre això també s'ha pronunciat el síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, que ha dit que "per descomptat" Més, i ell mateix, estan disposats a fer el primer pas per a arreglar les diferències dels dos partits. “Si he de ser jo el primer que travesse el pont, ho seré”. D'altra banda, ha restat importància al conflicte intern i l'ha atribuït a “discrepàncies internes”. “Per damunt de les diferències està el treball que ens ha encomanat el poble valencià, però estic segur que es reconstruiran tots els ponts. Si he de ser jo qui faça el pas, el faré”.