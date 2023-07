Les obres de reconstrucció de la Casa Reial en la qual va morir Jaume I començaran a la fi d'any

El regidor urbanisme d'Alzira, Andrés Gomis, ha avançat després dels actes commemoratius de la mort de Jaume I duts a terme davant les restes de la casa on va morir fa 747 anys, que a partir de setembre "s'espera que comencen les obres" de reconstrucció de l'immoble que ocupava el rei conqueridor en les seues freqüents visites a la llavors illa fluvial en la qual s'assentava la capital de la Ribera Alta. El projecte podria "finalitzar-se abans del 2026".

D'altra banda, el govern municipal ha explicat que l'excavació arqueològica prèvia a les obres de reconstrucció es troba en "estat de licitació". A més, ja s'ha obtingut l'autorització per a restaurar la torre de la Casa Reial i l'Ajuntament està a l'espera de l'autorització per part de l'Institut Valencià de Cultura per a restaurar tot el tram que dona a l'avinguda Luis Suñer de la muralla musulmana que envoltava la ciutat.