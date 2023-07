L'execució pressupostària de l'Ajuntament es queda en el 14 % en el primer semestre

El portaveu del Grup Municipal Popular, Juan Carlos Caballero, ha denunciat que es confirma el mal govern que ha tingut l'Ajuntament de València fins a les eleccions municipals perquè l'estat d'execució pressupostària a 30 de juny demostra que “més de 10 departaments municipals no han executat ni un sol euro de la inversió prevista per a 2023”. “És vergonyós que àrees tan importants de l'Ajuntament com Educació, Sanitat i Consum, Educació, Neteja d'Espai Públic, Emprenedoria i Innovació Econòmica o Turisme, amb més de 9 milions d'euros de pressupost per a aquesta àrea tan important per a la ciutat, no hagen invertit res en tot l'any 2023 i que ara des de l'oposició ens vulguen donar lliçons, quan el que haurien de fer és demanar perdó a la ciutadania”, ha destacat.

“L'important d'un bon equip de govern és invertir i treballar, i ha quedat clar que ni Compromís ni PSOE han treballat durant anys pel benefici dels veïns" Cavaller ha fet aquesta valoració després de conéixer-se l'Estat d'Execució que s'inclou en la Junta de Govern Local de demà divendres i ha assenyalat que “l'important d'un bon equip de govern és invertir i treballar, i ha quedat clar que ni Compromís ni PSOE han treballat durant anys pel benefici dels veïns i van pagar en les urnes les seues poques ganes de millorar la ciutat”. Finalment, ha assenyalat que “Compromís i PSOE mai han sabut invertir el pressupost, només van aconseguir executar fins al mes de juny el 14 % en inversions, i a més comprovem que va haver-hi delegacions amb 0 euros invertits. Aquesta xifra se suma a la que ja coneixíem, més de 800 milions d'euros en actuacions vitals i importants per als nostres barris sense realitzar. Normal que els ciutadans els suspengueren i triaren un altre govern. Els assegure que això amb el Partit Popular no passarà, perquè executarem les inversions dels pressupostos”. Queixa pels despatxos Així mateix, el portaveu popular ha comentat que “ara només saben queixar-se de la falta de despatxos, que els tenen, i que és el lloc on han estat tancats durant huit anys i que els ha fet perdre el pols del carrer. No coneixen les necessitats dels barris i han deixat que València es deteriorara. Ara en l'oposició continuen pensant en el mateix, en els despatxos i el repartiment de butaques, no han aprés dels seus errors”. En aquest sentit, ha indicat que ara l'esquerra també és víctima de la seua pròpia normativa que van aprovar la passada legislatura. "Des del PP hem mantingut les seues propostes per a la legislatura de 2019, però sembla que només els agradava si eren govern, que ara no els para bé per a estar en l'oposició, la qual cosa sona bastant incongruent”.