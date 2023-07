Un rebel Yunus Musah tracta de forçar la seua eixida al Milan

La relació entre Yunus Musah i València Club de Futbol es troba en situació límit. En una pèssima temporada a escala col·lectiva en la qual els valencianistes van estar a un pas de descendir, s'esperava que Yunus Musah fora un dels pesos pesants en el camp, cosa que va distar bastant de la realitat. El nord-americà a penes va destacar i es va convertir en un suplent habitual per a Baraja en les jornades més decisives.

No obstant això, el migcampista sí que va completar bones actuacions amb la seua selecció, els Estats Units, cosa que el va col·locar en l'aparador internacional. Aquest estiu, malgrat captar l'interés de clubs de la Premier League, el seu futur, mancant l'acord entre equips, sembla predestinat.

Musah només pensa a aterrar a Milà i, davant de la postura ferma del VCF d'aconseguir per ell vint milions d'euros, quantitat a què no arriben els rossoneri, el jugador ha decidit posar-se en rebel·lia. Després d'exercitar-se en un únic entrenament amb la plantilla, estant absent en tres de les quatre sessions a Suïssa, el seu representant és el que més treballa en el traspàs. L'agent, ara, és el que exerceix una gran pressió en el VCF incitant el seu jugador a no forçar perquè els valencianistes accepten l'última proposta de l'equip entrenat per Pioli.