El Suprem rebutja la petició d'Alacant i Múrcia de suspendre el decret que fixa cabals ecològics al Tajo

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (TS) desestima en dues actuacions la suspensió cautelar sol·licitada per la Diputació Alacant i la Comunitat de Múrcia del reial decret que aprova el Pla hidrològic del Tajo i fixa els cabals ecològics mínims de la conca, segons les actuacions notificades a les parts i facilitades pel Tribunal Suprem. Ambdues administracions van recórrer el reial decret perquè consideraven que "retallava" el transvasament per la fixació de cabals ecològics mínims que "no estaven emparats en criteris tècnics objectius".

La Diputació d'Alacant i l'executiu de Múrcia al·legaven en els seus recursos que "hi ha una relació directa entre la fixació dels cabals ecològics del Tajo i el volum d'aigua que es pot transvasar a través de l'aqüeducte Tajo-Segura", motiu pel qual "l'elevació dels cabals mínims que fixa el Pla del Tajo provoca una disminució de l'aigua transvasable i, amb això, de les disponibilitats en la conca receptora". Per això, demanaven la suspensió cautelar de la mesura en vigor des de febrer que fixava el cabal de l'Alt Tajo, entre l'embassament de Bolarque i Aranjuez, en un mínim de circulació d'aigua de 7 metres cúbics per segon. Una cabal que es mantindrà fins a 2026, quan pujarà fins als 8 m³/s.

A aquestes pretensions, el Suprem respon que la suspensió cautelar, "d'altra banda parcial", d'una disposició general "condicionaria la coherència i homogeneïtat de la norma aprovada i la seua eficàcia en el sector que tracta de regular, amb els consegüents perjudicis a l'interés general que la norma tracta de protegir". Tot això, afig la Sala, "sense que la mera invocació d'eventuals perjudicis irreparables per la seua immediata aplicació puga servir de manteniment a la suspensió sol·licitada, perquè es tracta d'uns perjudicis fundats en una al·legació de la part sense que s'haja demostrat que l'entrada en vigor de la norma en qüestió haja produït una incidència que impedisca tramitar i resoldre el recurs respecte al fons sense suspendre cautelarment l'aplicació de la norma en qüestió".

D'altra banda, la Sala assenyala en l'acte que "no ha quedat acreditat que l'aplicació comporte una situació que impossibilite o dificulte de manera notable l'efectivitat de la decisió o, com de manera expressa assenyala l'article 130 de la Llei de jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), puga fer perdre la finalitat legítima al recurs, única perspectiva que pot analitzar-se en seu cautelar". I és que, afig, "al marge que la norma impugnada es va publicar en el BOE de 10 de febrer de 2023 --i va entrar en vigor l'endemà-- sense que tal situació s'haja produït, no han quedat demostrades les conseqüències perjudicials invocades".

"Tampoc s'adverteix que una eventual sentència estimatòria seria ineficaç per haver-se produït situacions irreparables durant la tramitació d'aquest recurs", s'afegeix. La Sala assenyala que la petició cautelar també incideix en la falta d'obligatorietat de revisar o actualitzar els cabals ecològics en virtut de l'impacte o eficàcia de les mesures que s'adopten. "I, com apunta l'Advocacia de l'Estat, encara que no es diga explícitament, res impedeix la revisió anticipada dels plans hidrològics i dels règims de cabals ecològics, acció que pot ser acordada pel Consell de l'Aigua de la demarcació o ordenada pel Ministeri (article 89.1 RPH)", assenyala. En qualsevol cas, recorda que "serà necessari aprovar una nova revisió d'aquests plans abans de final de l'any 2027, iniciant els treballs no més tard de l'1 de gener de 2024, sense ser ara el moment per a tal examen".