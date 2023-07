Tanquen al bany la platja de Miramar

L'Ajuntament de Miramar, a la comarca de la Safor, acaba d'informar que s'ha prohibit el bany en aquesta platja a causa de la mala qualitat de l'aigua. Segons indica el consistori, el resultat de les analítiques setmanals fetes dins del Programa de control de la qualitat de les aigües de bany, de la Generalitat, "mostra paràmetres fora del normal que indiquen contaminació residual de l'aigua", per la qual cosa, complint amb la normativa, s'ha de restringir el bany per la seguretat de totes les persones.

Fins al moment es desconeix l'origen d'aquesta contaminació residual, i l'Ajuntament està pendent de les pròximes analítiques que faran per a reobrir al bany la seua platja. L'alcaldessa de la localitat, Pilar Peiró, ha assenyalat que espera els informes per a saber d'on han pogut arribar aquests elements contaminants, ja que s'han inspeccionat llits i s'ha parlat amb l'Entitat de Sanejament de la Generalitat, descartant-se que l'aigua bruta s'haja abocat a través de barrancs o per un error en el sistema de depuració de les aigües residuals d'algun municipi.

Fins al moment, el problema només afecta aquest sector, atés que a Piles i Bellreguard, les platges limítrofes amb Miramar, la qualitat de l'aigua és apta i ací sí que es pot prendre el bany, igual que en la resta de les platges del sud de la Safor.