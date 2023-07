Ximo Puig aposta per un Senat en procés de "federalització"

L'expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, serà senador territorial a Madrid. Així ho ha ratificat el Ple de les Corts aquest matí, on també s'ha nomenat senadora la fins ara directora general de Labora, Rocío Briones. El socialista ha promés defensar els interessos dels valencians i les valencianes i intentar que la cambra territorial "siga veritablement territorial".

Puig ha lamentat que la majoria d'escons siguen per al Partit Popular perquè "tenen una idea conservadora quant al progressisme i el federalisme". Per això, ha defensat que la seua presència a la Cambra Alta s'entén en el marc de fer arribar els assumptes valencians al Senat i participar en un "procés de federalització de la cambra territorial". "Espanya és un país de territoris, de regions, de diversitat, i l'homogeneïtzació que pretén la dreta no és possible", ha opinat. En aquest sentit, ha insistit que el Senat hauria de tendir a ser "territorial", perquè "això és el que de veritat ajudaria a cohesionar més Espanya".

D'altra banda, el secretari general del PSPV i president del grup socialista a les Corts, Ximo Puig, ha assenyalat que "queda demostrat que en la fusió PP-VOX hi ha una comunitat d'interessos permanent", i ha destacat que, en el procés de formació de Govern a Espanya, "la ultradreta farà el que siga perquè desaparega el mapa de territoris del nostre país". "El que és clar és que a Espanya hi ha majoria progressista i de nacionalitats diferents que sumen i que han de formar Govern, això és el que han dit els ciutadans amb els seus vots", ha insistit.