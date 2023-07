Deu comarques en alerta per temperatures altes

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) espera una pujada generalitzada de les temperatures a tota la Comunitat Valenciana per a aquest últim cap de setmana de juliol, especialment en tot l’interior i el sud de la província de València. La previsió és que el mercuri es dispare dissabte per damunt dels 36 °C, i, per això, l’Aemet ha activat l’avís groc per temperatures altes en 10 comarques que sumen un total de 181 municipis on viuen més de 722.500 habitants.

La primera alerta s’activa aquest mateix divendres des de les 13.00 hores i seguira vigent fins a les 21.00 hores de demà dissabte a les comarques de la Plana d’Utiel-Requena, la Serrania i el Racó d’Ademús, davant de la previsió que les temperatures màximes diürnes superen els 36 °C. Dissabte, des de les 13.00 fins a les 21.00 hores, s’activarà l’alerta groga per temperatures màximes superiors als 38 °C a la Vall de Cofrents-Aiora, la Canal de Navarrés, la Costera i la Vall d’Albaida. Igualment, l’Aemet activarà l’avís groc dissabte, per temperatures superiors als 37 °C, entre les 13.00 i les 21.00 hores a la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor. Diumenge la calor amainarà, especialment en l’interior, i les màximes diürnes baixaran fins a situar-se entorn dels 30 °C. Risc alt per calor en 13 municipis Per a hui divendres, la Conselleria de Sanitat ha activat el nivell de risc alt (roig) per calor en 13 municipis de les comarques del Camp de Túria, la Vall de Cofrents-Aiora, la Costera, la Plana d’Utiel-Requena i la Serrania. Els municipis afectats són Loriguilla, al Camp de Túria; Ayora, Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel i Teresa de Cofrentes, a la Vall de Cofrents-Aiora; a la Costera, Moixent; a la Plana d’Utiel-Requena, Requena i Venta del Moro; i a la Serrania, Calles, Chulilla i Domeño. Segons el Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats d’altes temperatures a la Comunitat Valenciana, aquest divendres hi ha risc mitjà (taronja) en 91 municipis de les comarques alacantines del Comtat, l’Alcoià i l’Alt Vinalopó, i les valencianes del Racó d’Ademús, la Vall de Cofrents-Aiora, la Canal de Navarrés, la Costera, la Foia de Bunyol, la Plana d’Utiel-Requena, la Ribera Alta, la Serrania i la Vall d’Albaida. Consells davant de la calor diürna Davant de les altes temperatures diürnes, la Conselleria de Sanitat, en el marc del Sistema de vigilància de temperatures extremes a la Comunitat Valenciana, recomana a la població anar amb compte amb el sol, especialment entre les 12.00 i les 17.00 hores, i beure abundants líquids, encara que no es tinga set. També aconsella evitar les begudes amb cafeïna, alcohol o ensucrades, ja que poden afavorir la deshidratació, així com menjar abundants ensalades, fruites i verdures. Unes altres precaucions que cal tindre en consideració és anar amb compte amb el cotxe i no deixar-hi ningú dins, tampoc les mascotes; buscar llocs frescos i a l’ombra, i cuidar especialment les persones majors, malaltes i menors de 4 anys. També es recomana evitar fer exercici físic intens en les hores més caloroses i utilitzar cremes protectores adequades.