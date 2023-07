La Fúmiga, Maluks, Smoking Souls, Ones i Colomet actuaran a Alzira

El tradicional concert que se celebra la vespra del Nou d’Octubre, el dia 8, al recinte firal d’Alzira, tindrà enguany un cartell similar al que va haver d’ajornar-se en 2022 a causa de la pluja. El grup local La Fúmiga tornarà a encapçalar el festival de música en valencià al costat de Maluks, Smoking Souls, Ones i Colomet.

La Fúmiga ja és un clàssic. També estarà a l’escenari la frescor de Maluks, tres valencianes i una manxega residents a Benimaclet. La formació arriba a Alzira després de guanyar, l’any passat, el premi al millor disc de mestissatge dels Premis Ovidi a la música en valencià pel seu disc Som i vibrem. També pujarà a l’escenari Smoking Souls, una de les bandes de més èxit en l’actualitat. Un altre dels grups que hi actuarà serà Ones, una formació indie amb sis integrants, entre els quals hi ha el bateria d’Alzira Frost Moore, que ja va participar en la gala del centenari del Gran Teatre.

Ones aterra a Alzira amb el seu primer disc i amb moltes ganes de sorprendre amb aires indie. En aquesta banda conviuen la bateria i el violí. Tancarà el cartell Colomet, l’artista de la Vall d’Albaida Paloma Aparisi, que aposta per un pop que enganxa amb trets de música urbana i de reggaeton. L’autor dl disseny del cartell del concert del 9 d’octubre ha sigut Cesc Roca.

Les entrades anticipades valen 10 euros. En seran 12 si es compren el mateix dia del concert en taquilla. Els menors d’edat necessitaran una autorització. En el cas que el menor tinga menys de 16 anys, haurà d’anar acompanyat d’un adult i l’autorització corresponent.

Pel que respecta a l’edició 2023 d’“Art al Carrer”, el disseny del cartell ha sigut elaborat per Empar Piera i reflecteix l’essència i l’esperit d’aquest esdeveniment cultural. El regidor de Cultura, Israel Pérez, ha avançat que “aquesta nova edició començarà o bé tindrà una prèvia a la Barraca d’Aigües Vives. Perquè la Barraca també és Alzira i, per tant, l’hem de cuidar i parar-li atenció”.