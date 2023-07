El Govern de Catalá culmina la compra de 131 habitatges a Safranar per a lloguer assequible

El Govern de Catalá ha aprovat, en la Junta de Govern, la compra d’un edifici de 131 habitatges de nova construcció per a destinar-lo a lloguer assequible. L’edifici, recentment construït, es troba al barri Safranar i tots els pisos són nous i a estrenar pels inquilins. El cost de la compra supera els 20 milions d’euros i l’objectiu d’aquesta actuació és donar resposta a la demanda dels veïns amb lloguers assequibles.

Els tràmits per a adquirir aquest edifici mitjançant el dret de tanteig ja es van iniciar al juny per l’anterior equip de govern mitjançant la Regidoria d’Habitatge, llavors en mans d’Isabel Lozano. L’antiga delegada de Compromís va requerir a la propietat de la finca, un fons d’inversió, que facilitara l’accés de personal tècnic del Servei d’Habitatge per a fer-ne una valoració i possible adquisició per la corporació municipal, cosa que finalment es portarà a tràmit.

D’aquesta manera, el nou regidor d’Urbanisme, Juan Giner, ha assenyalat que “un dels compromisos de l’alcaldessa de València, María José Catalá, és disposar de més mil habitatges públics aquesta legislatura per a poder donar resposta a les llistes d’espera d’habitatge assequible, i, amb moltes mesures com aquesta, es podrà aconseguir abaratir el preu del lloguer”.

Així, la Junta de Govern ha aprovat exercir la preferència en la compra sobre tercers per a adquirir un edifici de nova construcció al barri de Safranar (districte de Patraix), que destinarà els habitatges esmentats a lloguer assequible. Es tracta d’un edifici amb 131 habitatges, 83 places de garatge, 131 places de bicicleta, 22 trasters i 3 baixos.

83 places de garatge i 131 per a bicicletes

Els 131 habitatges presenten diverses tipologies. 85 tenen dos dormitoris amb una superfície útil de 45-53 metres quadrats, mentre que els 46 habitatges restants tenen entre 65 i 74 metres quadrats. A més, hi ha 83 places de garatge distribuïdes en dues plantes. També hi ha 131 places per a bicicletes, situades en planta baixa i amb accés des de la porteria, mentre que, dels tres baixos, un és per a ús recreatiu dels residents i els dos restants poden tindre diversos usos.

Tot l’edifici és de nova construcció, a estrenar, amb habitatges totalment equipats, qualitat de materials i instal·lacions d’alt nivell, que inclouen aire condicionat per conductes de fred i calor i alta eficiència energètica. L’edifici complet té una superfície de 15.104,05 metres quadrats, dels quals 10.476,04 són d’ús residencial, 1.492,09 metres quadrats per a locals i aparcaments de bicicleta, i 3.135,92 metres quadrats, per a aparcament de vehicles.

El preu de taxació de l’edifici realitzat pels serveis municipals és superior a 30 milions d’euros, però el preu de venda és de 20.884.564 euros, impostos a banda. L’Ajuntament disposa de quatre mesos a partir d’ara per a efectuar la compra. Segons insisteixen des del consistori, tots els habitatges es destinaran a lloguer assequible i els possibles adjudicataris han d’estar inscrits en el Registre de demandants d’habitatge de l’Ajuntament de València.

“València té un problema de falta d’habitatge”

El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, creu que “la compra d’aquest edifici és una bona notícia perquè permetrà posar en el mercat 131 habitatges d’alta qualitat, a més de places de garatge per a vehicles i per a bicicletes, trasters i baixos, que destinarem íntegrament al lloguer assequible”. Per al regidor, “València té un problema de falta d’habitatge i poder disposar d’un edifici complet i totalment nou per a posar-lo a la disposició de la ciutadania que busca una casa al barri de Safranar ens sembla una bona manera d’ajudar les famílies que ho necessiten”.