Igualtat assegura que mantindrà l’Institut de les Dones davant dels recels de l’esquerra

L’Institut Valencià de les Dones continuarà funcionant sense alteracions i amb el mateix rang en el nou Consell de PP i Vox. És el que asseguren des de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Igualtat que dirigeix Susana Camarero, departament del qual depén aquest organisme encarregat de coordinar totes les polítiques de protecció de dones víctimes de violència masclista i de foment de la igualtat des de fa més de tres dècades i que fins ara s’ha integrat en el tercer escaló de la Generalitat, com una direcció general.

No obstant això, en el decret d’estructura publicat per la Generalitat dimarts a la nit no apareix com a tal, la qual cosa ha generat inquietud entre els col·lectius feministes i ha provocat algunes crítiques preventives en l’esquerra, que mira amb lupa qualsevol moviment del Consell de PP i Vox quant a les polítiques feministes després d’una arrancada amb diverses polèmiques.

La més destacada ha sigut la de Maria Such, directora general de l’Institut de les Dones des de 2016, que es va fer ressò en xarxes socials que aquesta direcció general no apareix recollida en el nou organigrama i va lamentar que, després de 35 anys en funcionament, ara el Consell “parteix les seues competències”.

Definitivament, desapareix, després de 35 anys des de la seua creació, l'Institut Valencià de les Dones, i parteixen les seues competències. pic.twitter.com/DEPwHRS3V6 — Maria Such Palomares /❤ (@SuchMaria) 26 de julio de 2023

Des d’Igualtat ho neguen. “Es manté igual i amb el mateix rang. No s’elimina res”, asseguren des de la conselleria de Camarero. De fet, assenyalen que les polítiques feministes es “reforcen” amb la inclusió d’un comissionat per a la lluita contra la violència sobre la dona, una de les novetats en el tercer escaló del Consell.

L’Institut de les Dones figurava fins ara com una direcció general adscrita a la Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat. El nou Consell de Mazón a penes ha alterat aquest segon nivell: manté aquesta àrea i modifica lleument les altres dues secretaries. A més, hi afig la d’Habitatge, abans amb rang de conselleria.

Però no hi ha rastre de l’organisme entre aquestes direccions generals dependents d’Igualtat i Diversitat, com sí que succeïa amb el Botànic. L’organigrama inclou una direcció general d’Igualtat, una altra de Diversitat i l’esmentat comissionat. A preguntes sobre aquesta absència, la conselleria de Camarero assenyalava, aquest dijous, un “possible error en la transcripció”.