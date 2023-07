Una intensa fumeguera sobresalta els veïns del centre de València

En el cor mateix de València, una fumeguera negra ha sobresaltat la gent que s’hi trobava de pas a primera hora d’aquest matí per una de les zones més transitades de la ciutat, el carrer Bisbe de la ciutat.

Aquest intens núvol de fum gris que ha inundat l’estreta via provenia de la cuina d’un restaurant on s’ha incendiat la campana extractora. Els bombers s’han desplaçat fins al lloc per a sufocar les flames i airejar les estades de l’establiment hostaler.

Afortunadament, no ha calgut lamentar ferits ni ha sigut necessari evacuar cap persona.