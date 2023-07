L’eixida de Cavani pren forma

El pas d’Edinson Cavani per Mestalla està prop de ser història. El davanter uruguaià està resolent el seu contracte amb el València i les postures s’han acostat en les últimes hores, després d’uns dies de negociacions que van quedar aparcades amb el viatge de la plantilla a Suïssa, però, que, en el dia d’ahir, va veure com un nou acostament de postures deixava l’assumpte vist per a sentència. L’acord està quasi tancat i el jugador se n’anirà a Boca Juniors quan resolga l’any de contracte que li quedava amb el club valencianista, pel qual se li pagarà una part del sou de la temporada 23/24 que tenia signat. Totes dues parts volien arribar a un acord i hi havia sintonia a l’hora de tancar-lo.

Durant el dia d’ahir, el germà mateix i representant d’Edinson, Christian Cavani, va anunciar que l’acord era imminent. “S’està arreglant amb el València i no és d’un dia per a l’altre. Tinc un pressentiment que, en aquesta ocasió, es pot donar”, va reconéixer l’uruguaià en DSports Radio. També va reconéixer que la seua pròxima destinació serà Boca Juniors, club que ja va pugnar per ell l’estiu passat mentre s’estava negociant el seu fitxatge com a agent lliure pel València. Fins i tot Riquelme va arribar a parlar amb el Matador per a tractar de convéncer-lo. No es va donar i finalment va signar amb el València de Gattuso, del qual, ja sense l’italià, se’n va, una temporada després, amb un sabor agredolç.

Seguirà la seua carrera ara a l’Argentina, on el club xeneize és el que més força ha estat fent per signar-lo, fins i tot amb presses. Assumir, encara que siga una part, del salari d’Edinson Cavani no era fàcil per als de la Bombonera, que fins i tot estaven a l’espera de tancar la venda d’Alan Varela al Porto, que pagarà prop de 10 milions d’euros, per a fer-li lloc a l’internacional charrúa.

Un Cavani que, per la seua banda, ha estat entrenant amb el València a l’espera de concretar la seua desvinculació i que no va viatjar al stage de Suïssa, igual que la resta de jugadors descartats.

En el cas d’Uros Racic, segons va informar ahir Tribuna Deportiva, el serbi té interessos de Dubai, Fenerbahce i Werder Bremen, si bé encara no hi ha propostes en ferm pel migcampista; igual que Cömert, per qui demanen 4 milions.