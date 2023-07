El nou PERTE amb 560 milions obri les portes als plans de Ford i Tesla

El PERTE per al vehicle elèctric i connectat (VEC) II obri les portes als plans de Ford i Tesla a València amb un paquet d’ajudes de 560 milions d’euros. Les empreses tenen fins al 15 de setembre per a formalitzar la seua petició de subvencions, que no podran destinar a la compra de terrenys per a crear instal·lacions noves. Els projectes poden executar-se fins a l’any 2028, com necessitava la factoria d’Almussafes, que va haver de renunciar als més de 106 milions d’euros que se li van adjudicar durant la primera convocatòria del PERTE del vehicle elèctric, després de confirmar un retard dels seus plans de producció a Espanya que impedien tindre en marxa l’electrificació de la planta per a l’any 2025, com exigien les ajudes.

El PERTE VEC II té una segona línia destinada a la producció de bateries, que es va obrir fa deu dies i a la qual opta Ford per a la posada en marca d’una planta d’assemblatge de cel·les. Impuls públic Els plans de Ford i Tesla a València impliquen l’obtenció d’ajudes públiques per a impulsar els seus projectes de producció de cotxes elèctrics. Tesla planeja invertir més de 4.500 milions d’euros en la posada en marxa d’una gigafactoria de vehicles elèctrics i bateries. Directius de la companyia estatunidenca van estar visitant, fa un mes i mig, els terrenys on aniria la planta i que estan situats a Cheste. L’empresa liderada per Elon Musk va signar amb la Generalitat un acord d’intencions després de comprometre’s el Consell a tramitar la inversió com a projecte territorial estratègic (que és el mateix procediment que s’ha seguit amb la gigafactoria de Volkswagen). Anunci en el BOE El Boletín Oficial del Estado (BOE) va publicar ahir l’import total d’aquesta segona línia del PERTE VEC II. Les ajudes seran 344,42 milions d’euros en forma de subvenció i 21.5,24 milions d’euros en forma de préstecs, que seran reemborsables al tipus d’interés del 2,88 % i amb un termini d’amortització total de 10 anys amb 3 anys de carència. Les empreses hi podran presentar les seues peticions a partir del 16 d’agost. Per ordre d’arribada Com en la primera convocatòria del PERTE VEC II oberta fa deu dies, la resolució serà per un sistema de concurrència simple, és a dir, per ordre d’arribada. Entre les dues línies del PERTE VEC II, el pressupost és de 1.409 milions d’euros. El Govern ha anunciat un tercer PERTE VEC amb ajudes per valor de 1.450 milions d’euros més. Retard Al principi, Ford tenia intenció de començar a produir cotxes elèctrics a Almussafes a partir de 2026, però, l’agost de l’any passat, la multinacional de l’oval va canviar els seus plans. Amb el calendari nou, el primer elèctric pur d’Almussafes no eixiria com a mínim fins a 2027. Això ha elevat la preocupació dels treballadors, que, com explicava el president del Comité d’Empresa de Ford-Almussafes, Carlos Faubel, fa poques setmanes, demanen “claredat en les dates, perquè es comencen a allargar massa els terminis”. En aquest sentit, està previst que es duguen a terme, a partir de setembre, diverses reunions programades entre UGT i la Direcció de Ford Europa per a conéixer els terminis d’una inversió la decisió definitiva de la qual s’anunciarà l’últim trimestre de l’any. 1,5 milions de cotxes a l’any Per la seua banda, Tesla manté silenci sobre els seus plans d’inversió a València. La Generalitat també ha mantingut un silenci estricte, perquè va signar un contracte amb clàusules de confidencialitat. La multinacional dels EUA planeja obrir, en els pròxims set anys, huit gigafactories per a produir bateries i cotxes elèctrics. Les dues pròximes seran la d’Europa, a la qual opta València, i una altra en el sud d’Àsia, que possiblement s’obrirà a l’Índia. Cada gigafactoria de Tesla tindrà una capacitat de producció d’1,5 milions de cotxes a l’any.