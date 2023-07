La calor tornarà a ser extrema hui a València

El tòrrid estiu que està vivint la Comunitat Valenciana no ha acabat encara. Les altes temperatures estan sacsejant de nord a sud l'autonomia i no s'espera que la tendència canvie, amb una previsió de l'oratge per a València que augura un seguiment: més calor, tal com indica l'Aemet. Ahir el rècord el va marcar Utiel, amb 37 graus, seguit pels 36,3 graus d'Ademuz, 35,2 graus de Xàtiva (quatre graus menys que ahir), 34,8 graus a Ontinyent i els 34,7 graus de Carcaixent.

Per davall s'han quedat els 33,4 graus de Llíria i els 33 graus de Chelva. De fet, Aemet mantindrà per a aquest dilluns l'alerta groga per temperatures màximes, d'entre 36 i 37 graus, a l'interior nord de la província de València, i estarà actiu fins a les 9 de la nit. 5 Quin oratge farà a València? No obstant això, les altes temperatures no es quedaran a l'interior. S'espera que dimecres que ve la capital valenciana arribe als 34 graus, mentre que Xàtiva, bressol de la calor, arribarà de nou als 40 graus. A Requena no es quedaran molt arrere, amb registres de 38 graus. S'espera que de cara al cap de setmana les temperatures experimenten un lleuger descens, cosa que suposaria una treva a la xafogor patida en els últims dies.