Els arrossers de la Ribera Baixa ixen a peregrinar amb els Benissants de la Pedra

Sueca i Cullera han tornat a celebrar una de les seues tradicions més arrelades durant finals del mes de juliol com és la romeria dels Benissants de la Pedra.

Tal com marca la tradició, l'últim cap de setmana del mes de juliol les localitats de Sueca i Cullera ixen en peregrinació i romeria cap a l'ermita alçada en els dos termes municipals en memorial dels sants Abdó i Senén per a demanar-los que cuiden de les seues collites evitant les tempestes i la pedra.

Una romeria festiva que en el cas de Sueca concentra desenes de pelegrins que en el camí a l'ermita del Sants tenen un camí festiu i agradable i realitzen una tradició que passa de pares a fills.

En el cas de Cullera, encara que menys participativa, sempre es busca intentar promocionar aquesta romeria entre la població per a aconseguir que amb el pas dels anys no es perda. De fet, enguany, els majorals de la festa han sigut dos germans d'una de les famílies arrosseres més importants del municipi de la localitat com són Vicent i Óscar Sapiña Gomar, que han volgut aportar perquè aquesta tradició no desaparega.

Sens dubte, en ambdues poblacions arrosseres la tradició dels Benissants de la Pedra es manté per a finals del mes de juliol.