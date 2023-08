Una nova vida per a Orriols

Nou mesos han passat des de l'enderrocament del forat de la vergonya d'Orriols, i com si es tractara d'un part, està a punt de veure la llum una nova criatura en forma de barri. De moment, només la seua infraestructura, els seus carrers, però ja és molt si es compara amb el que era això abans. Durant dècades, el carrer Agustín Lara quedava tapat per una sèrie de finques que no tenien valor arquitectònic i que tan sols acumulaven degradació. Ni tan sols valor històric, més enllà del seu aspecte de construccions d'una altra època, però que ja no tenien solució ni viabilitat. L'arrancada de l'avinguda, la carretera de Barcelona, en direcció a Tavernes Blanques, era literalment una ruïna. La piqueta s'ho va emportar tot: cases unifamiliars, velles factories o comerços que no eren més que referències sentimentals. El mateix succeïa amb el carrer Baeza, el que no aconseguia creuar Agustín Lara i en la intersecció del qual mans anònimes van decidir temps arrere excavar un orifici, pel qual passava només una persona, i que es va convertir des de la Transició fins a ja quasi el primer quart del segle XXI en una de les grans icones de l'urbanisme apàtic.

Finalment, els estira-i-arronses amb els propietaris van donar resultat, la piqueta hi va entrar i va derrocar tot el que tenia per davant. Encara queden a la cantonada vestigis del que va ser l'actuació arquitectònica popular més audaç de la ciutat. «Que no vinguen a inaugurar res els d'ara, que van governar més de vint anys i no van fer res. En campanya tampoc van prometre res». Ara està a punt de viure's el primer dels grans moments perquè els vials estan ja finalitzats, amb els seus passos de zebra, les seues places d'aparcament, fanals, papereres, les seues voreres i fins i tot els semàfors funcionen ja. Quan s'alcen les tanques, Agustín Lara i Baeza ja podran connectar amb l'avinguda de la Constitució. I amb tot el que això suposa: «obrir el barri, poder accedir al Centre de Salut sense fer tota la volta a l'illa... els que vivim ací, a hores d'ara, no ens ho creiem». Però s'ho creuen perquè ho veuen en el dia a dia. A més dels carrers, ja està muntat el parc, incloent-hi una de les velles oliveres que hi havia en la zona degradada i que s'ha recuperat per a la causa. Quedarà la segona part de l'obra: alçar els blocs de cases que completaran la nova trama. Metrovacesa ha alçat un xalet on ofereix la informació sobre Nova Urbs. Crida l'atenció el preu que ofereixen (a partir de 230.000 euros, excloent-ne l'IVA), la qual cosa porta a una altra conclusió: «el que es revaloritzaran els habitatges del carrer Baeza», apunta Aitor, un jove resident en la zona. «La veritat és que s'ho mereixen després dels anys en què eren un atzucac». «El que esperem ara és que els solars avancen ràpid perquè no comence a omplir-se de fang». El carrer Agustín Lara passarà de ser un vial fallit a un punt d'unió entre dues zones completament noves a la ciutat, ja que connectarà dues zones noves, molt noves: aquest PAI i la superilla, que ha de donar una nova cara a la zona est del barri, el que ha viscut amb tàpies i forats. El present encara és el de tanques i més tanques, però també el d'una vista diàfana. «Això quan ho obrin?» «Mamà, prompte».