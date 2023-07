El PSPV insta les Corts a condemnar els actes de "censura cultural de PP i Vox"

El grup socialista ha registrat a les Corts una iniciativa en la qual condemna "la censura cultural de PP i Vox" i exigeix la reprovació de l'Ajuntament de Torrent pel veto al fundador d'Al Tall, Vicent Torrent.

El portaveu de Cultura del PSPV a la cambra, José Chulvi, ha criticat que “és inacceptable que Mazón consenta que la cultura valenciana i en valencià, en lloc de ser un espai de trobada, llibertat i enteniment i un motiu d'orgull col·lectiu i motor econòmic per a la Comunitat Valenciana, siga utilitzada per a trencar la convivència amb l'única finalitat d'aferrar-se a una butaca”.

Chulvi també ha explicat que amb aquesta proposta no de llei (PNL) busquen denunciar "la censura des de les institucions públiques valencianes" al mateix temps que exigir la rectificació "immediata" de la decisió del consistori de Torrent, al qual demana la restitució del nom per a l'auditori, així com el reconeixement a la figura de Vicent Torrent.

No és vinculant

La PNL no és vinculant i no obligarà a res el Consell, però tots els grups parlamentaris es pronunciaran sobre aquest tema.

Així mateix, el dirigent socialista ha destacat que el PSPV està "radicalment en contra de qualsevol forma de censura i al costat de les llibertats del poble”.

“Per això, des del grup socialista de les Corts Valencianes defensarem la llibertat i la dignitat dels creadors i les creadores valencianes, així com el dret del públic a gaudir de la seua obra”, ha assegurat.

Abans de concloure, Chulvi ha insistit que “hem de garantir que la cultura siga un punt de trobada per damunt de les ideologies, no un cavall de batalla per a crispar i dividir”.