Recepció municipal als xiquets sahrauís a l'Ajuntament

L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha reafirmat dilluns el compromís de l'Ajuntament amb la causa sahrauí, en la recepció dels xiquets i les xiquetes sahrauís participants del projecte ‘Vacances en Pau’, que compta ja amb 26 anys d'història. Aquest programa d'acollida familiar temporal, organitzat per l'ONGD Al.Adala i la Delegació Sahrauí per a la Comunitat Valenciana, posa l'èmfasi en quatre aspectes fonamentals: educatiu, sanitari, social i lúdic.

“És l'acte més bonic d'aquesta setmana i estic molt contenta”. D'aquesta manera ha iniciat l'alcaldessa la recepció al Saló de Cristall de la Casa Consistorial, al costat de la regidora responsable de l'Àrea de Benestar Social, Marta Torrado. Catalá ha recordat als menuts que són “els millors representants de la causa sahrauí” i que la seua presència “és una de les millors maneres de visibilitzar el conflicte i de bolcar-nos amb els que més el pateixen, els xiquets”.

L'alcaldessa ha destacat que València “és una terra solidària” i ha agraït a totes les famílies que, estiu rere estiu, acullen xiquets i xiquetes sahrauís procedents dels campaments de refugiats de Tinduf, per a ajudar-los i garantir-los un estiu en pau. María José Catalá ha animat totes les famílies valencianes perquè coneguen i participen en el programa.

Un total de 97 menors en acollida

El programa ‘Vacances en Pau’ acollirà aquest estiu un total de 97 menors d'entre huit i 12 anys, que estaran fins a finals d'agost o principis de setembre. De tots ells, huit seran acollits per famílies de la ciutat de València i 30 en altres municipis de la província.

Aquesta acció solidària no sols busca difondre la causa sahrauí i evidenciar la situació de la població que viu en aquests territoris, sinó que treballa per a millorar la salut dels xiquets i les xiquetes mitjançant revisions i diagnòstics previs, proporcionar-los una nutrició equilibrada durant la seua estada estival, així com establir llaços d'unió entre famílies acollidores valencianes i famílies sahrauís.

Degustació d'orxata

El representant de la Delegació Sahrauí per a la Comunitat Valenciana ha agraït a l'alcaldessa que mantinga la porta oberta de l'Ajuntament de València al programa i ha recordat que el poble sahrauí aspira al fet que es respecte la legalitat internacional. "Volem que els nostres xiquets tinguen una infantesa normal", ha afirmat Mohamed El Mamun Ahmed. L'acte, que s'ha tancat amb una degustació d'orxata, ha comptat a més amb la presència de les regidores Julia Climent i María José Ferrer, per banda de l'equip de Govern, i de Papi Robles, Eva Coscollà i Ferran Puchades, en representació del Grup Compromís, així com de Sarai Vicente, presidenta de l'ONG Al.Adala, i famílies acollidores del programa ‘Vacances en Pau’.