Un suspens per a Espanya i sense pla B en la derrota contra el Japó

La golejada del Japó a Espanya va deixar diverses conclusions per a prendre'n nota de cara a un futur, ara com ara, pròxim. “Ni fa cinc dies érem tan bones [amb el 5-0 contra Costa Rica], ni ara som tan roïnes”, deia amb encert Tere Abelleira després de la derrota. Aquest resultat advers arriba, potser, en el millor moment per a rebaixar l'eufòria i posar-se les piles per a continuar avançant en el Mundial.

No obstant això, el fet de com va ser la derrota és el que preocupa, més que el folgat resultat. Va fallar el plantejament i va fallar l'execució. En el primer temps, el Japó va estar menys d'un minut en camp contrari. I va marcar quatre gols pràcticament calcats, amb pilotes en llarg a l'esquena de la defensa i fallant en l'u contra u. Cert és que Espanya no ha demostrat, en els últims anys, saber jugar contra seleccions amb sistemes defensius ben estructurats. Sorpreses i sense reacció “No ens esperàvem aquest plantejament tan defensiu ni que ens cedirien la pilota, pensàvem que li l'hauríem de llevar”, van dir diverses jugadores en la zona mixta. I en la mateixa línia va parlar Jorge Vilda, malgrat que Ikeda va revelar en la roda de premsa prèvia que reforçarien la línia defensiva. La nota més negativa, no obstant això, va ser no tindre un pla B. Quan es van trobar un conjunt nipó ben tancat arrere i a l'espera de les contres, tot va seguir igual per a Espanya. Incapaces de reaccionar, de moure peces, de buscar sorprendre fent alguna cosa diferent. Sense poder contrarestar el pla perfecte del Japó. Perquè no hi ha idees contra rivals així. És una cosa que va funcionar contra Costa Rica i Zàmbia, però que, a hores d'ara d'un torneig com és un Mundial, es paga car contra les més grans.